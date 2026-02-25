Στο Πλζεν η τελευταία ζαριά για το top-10

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την κομβική σημασία, που απέκτησε η ρεβάνς του Παναθηναϊκού στην πόλη επίκεντρο της τσέχικης μπύρας καθώς μόνο η «πράσινη» πρόκριση μπορεί να διατηρήσει τις ελληνικές ελπίδες ζωντανές.

Με τον Ολυμπιακό εκτός της φάσης των 16 του Champions League, τον ΠΑΟΚ με τις πολλές ελλείψεις να έχει πολύ δύσκολο έργο κόντρα στη Θέλτα μετά το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα και την ΑΕΚ πολύ πιο ήρεμη να περιμένει την κλήρωση της Παρασκευής, η αυριανή ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια στην Ντούσαν Αρένα του Πλζεν αποκτά κομβική σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την μεγάλη προσπάθεια των ομάδων μας την τελευταία τριετία να επιστρέψουν στο top-10 του UEFA ranking!

Επί της ουσίας ρεαλιστικές ελπίδες για κάτι τέτοιο θα υπάρχουν μόνο αν ο Παναθηναϊκός, μετά το 2-2 του πρώτου ματς στο ΟΑΚΑ, καταφέρει να προκριθεί και να συνοδεύσει την ΑΕΚ στην κλήρωση της ερχόμενης Παρασκευής.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Θέλτα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από κάθε άποψη ή κάποια υπερβατική πορεία της ΑΕΚ στη συνέχεια του Conference League, μόνη ελληνική ομάδα απέναντι σε δύο ή και σε τρεις τσέχικες, αν καταφέρει και η Σίγκμα Ολομουτς να προκριθεί σε βάρος της Λοζάνης μετά το 1-1 στο πρώτο ματς στην Τσεχία!

Η διαφορά μας αυτή τη στιγμή από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA είναι 913 πόντοι η 0,913 όπως είναι και το πιο σωστό. Επί της ουσίας κάτι περισσότερο από δύο νίκες, αν και στην παρούσα φάση θα μετρήσουν και τα μπόνους των προκρίσεων που είναι 1,500 βαθμοί για το Champions League, 1,000 για το Europa και 500 για το Conference.

Aυτή τη διαφορά ο Παναθηναϊκός μπορεί να την καλύψει αύριο το βράδυ παραπάνω από το μισό, ειδικά αν προκριθεί με νίκη, γιατί οι βαθμοί που θα κερδίσει θα είναι 3,000 (2,000 η νίκη και 1,000 το μπόνους πρόκρισης) και άρα συν 600 για τον ελληνικό συντελεστή! Αρκεί βεβαίως να ηττηθεί και η Σίγκμα Ολομουτς από τη Λοζάνη.

Ακόμα όμως κι αν προκριθεί με ισοπαλία στα… πέναλτι, η διαφορά από την Τσεχία θα καλυφθεί κατά 200 πόντους, γιατί στους 1,000 βαθμούς της ισοπαλίας θα προστεθούν άλλοι τόσοι για το μπόνους πρόκρισης και άρα 400 πόντοι για την Ελλάδα μείον τους 200 πόντους από την ισοπαλία για την αποκλεισμένη Πλζεν…

Και στα δύο παραπάνω ενδεχόμενα, όμως, η Ελλάδα θα συνεχίσει στους 16 με δύο παραδοσιακές της δυνάμεις στην Ευρώπη (Παναθηναϊκό στο Europa και ΑΕΚ στο Conference) απέναντι σε μία ομάδα από την Τσεχία, τη Σπάρτα Πράγας στο Conference, εκτός αν η Σίγκμα Ολομουτς, που κέρδισε χάρη στην ΑΕΚ και το τρίτο γκολ επί της Κραϊόβα σε νεκρό χρόνο την 24 η θέση της League Phase, κάνει την υπέρβαση και προκριθεί και εκείνη στους 16!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΑΕΚ και Σπάρτα Πράγας στη συνέχεια του Conference League, μπορούν να συναντηθούν μόνο στον… τελικό της Λειψίας αφού τερματίζοντας στην 3 η και 4 η θέση της League Phase θα τοποθετηθούν την Παρασκευή στις δυο απέναντι πλευρές του ταμπλό.

Αντίθετα, αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί το βράδυ της Πέμπτης από την Βικτόρια Πλζεν, η διαφορά με τους Τσέχους θα ανοίξει κι άλλο και η λογική λέει ότι το top-10 απομακρύνεται για εφέτος με την ΑΕΚ να έχει να καλύψει διαφορά κοντά στις τρεις νίκες απέναντι σε δύο τσέχικες ομάδες με πιθανότητες να προχωρήσουν περαιτέρω σε Europa και Conference League.

Εκτός φυσικά αν ο ΠΑΟΚ κάνει την υπέρβαση με νίκη και πρόκριση στο Βίγκο επί της Θέλτα και διατηρήσει την κατάσταση στα ίδια επίπεδα και με ίδια εκπροσώπηση Ελλάδας και Τσεχίας στη φάση των 16.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με μία μόνο ισοπαλία από Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης η χώρα μας κάνει ρεκόρ συγκομιδής βαθμών σε μία σεζόν στην ευρωπαϊκή της ιστορίας ξεπερνώντας πριν από τη φάση των 16 την περσινή της κορυφαία επίδοση!