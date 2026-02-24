Έχοντας κλειδώσει την πρόκριση από το εκκωφαντικό 6-1 του πρώτου ματς, η Νιούκαστλ νίκησε ξανά την Καραμπάγκ με 3-2 και βρέθηκε για πρώτη φορά στους «16» του Champions League.

Η εκκωφαντική νίκη με 6-1 στο Αζερμπαϊτζάν δεν είχε αφήσει και πολλά περιθώρια για... εκπλήξεις στη ρεβάνς. Και μπορεί η Καραμπάγκ αυτή τη φορά να πάλεψε στην Αγγλία, αλλά ούτε τώρα πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Σε ένα χορταστικό ματς στο «St' James Park», η Νιούκαστλ επικράτησε 3-2 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του Champions League.

Οι Άγγλοι μπήκαν δυναμικά στον αγώνα και από τα πρώτα λεπτά δεν άφησαν να ειπωθεί παραμικρός (ακραίος) αντίλογος. Μόλις στο 6΄άλλωστε οι Καρακάξες προηγούνταν με 2-0 χάρη στα γκολ των Τονάλι (4΄) και Ζοέλιντον (6΄) που σκόραραν αμφότεροι από κοντά. Αναμενόμενα η Νιούκαστλ κατέβασε ταχύτητα κι επέτρεψε στην Καραμπάγκ να παρουσιαστεί ανταγωνιστική μέχρι το τέλος, με τους Αζέρους να μειώνουν στο 51΄όταν ο Ντουράν βρέθηκε σε θέση βολής κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία.

Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα ωστόσο η Νιούκαστλ βρήκε και τρίτο γκολ με κεφαλιά του Μπότμαν από εκτέλεση κόρνερ. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν ξανά στο γκολ στο 57΄με τον Τσαφαρκουλίεφ για το τελικό 3-2 και να αποχωρήσουν με το κεφάλι ψηλά από τη διοργάνωση. Από την πλευρά τους οι Άγγλοι προχωρούν για πρώτη φορά στους «16» του θεσμού, εκεί όπου θα κληρωθούν με μια εκ των Τσέλσι/Μπαρτσελόνα.

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Ράμσντεϊλ, Τρίπιερ (53΄Χολ), Μπότμαν (53΄Γουίλοκ), Μπερν, Μέρφι, Ζοέλιντον (54΄Γκόρντον), Τονάλι, Βολτεμάντε, Μπαρνς, Μέρφι (87΄Σαχάρ), Οσούλα (73΄Ουισά)

Καραμπάγκ (Κουρμπάν Κουρμπάνοφ): Κοχάλσκι, Ματέους Σίλβα, Χουσέινοφ, Μεντίνα, Ντάνι Μπολτ, Τσαφαρκουλιέφ (79΄Μπαιραμόφ), Γιάνκοβιτς (79΄Κουρμπανλί), Πέδρο Μπικάλιο, Μοντιέλ (62΄Μπόρχες), Ζουμπίρ (79΄Ανταΐ), Ντουράν (69΄Καστσούκ)