Ο Όμπλακ βρήκε με βολέ τον Σόρλοθ και εκείνος σκόραρε για την Ατλέτικο Μαδρίτης ενάντια στην Κλαμπ Μπριζ, με τον Μινιολέ να φέρει ευθύνη.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα στο 23ο λεπτό του εντός έδρας αγώνας με την Κλαμπ Μπριζ, όταν ο Όμπλακ βρήκε με δυνατό βολέ τον Σόρλοθ και εκείνος σούταρε από πολύ πλάγια θέση, νικώντας τον Μινιολέ, που θυμήθηκε τον παλιό... κακό εαυτό του, δεχόμενος γκολ από ένα σουτ θα έπρεπε να έχει αποκρούσει...