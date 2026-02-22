Η UEFA όρισε τον Άγγλο Μάικλ Όλιβερ στον επαναληπτικό του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία (24/2, 22:00).

Μετά τη νίκη του στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-0 επί του Παναιτωλικού το Σάββατο (21/2), ο Ολυμπιακός στρέφει όλη του την προσοχή στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γερμανία για τη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (24/2, 22:00), έχοντας το πολύ δύσκολο έργο του να ανατρέψουν την ήττα με 0-2 στο Φάληρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές της σπουδαίας ρεβάνς. Άρχων της συνάντησης θα είναι ο elite Άγγλος Μάικλ Όλιβερ, ένας ρέφερι που πάντως έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις με την απόδοσή του. Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Πολωνό Τόμας Κβιατκόφσκι.

Όσον αφορά το «ελληνικό» παρελθόν του, ο 41χρονος έχει σφυρίξει 8 παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και δυο της Εθνικής Ελλάδος, ενώ πρόσφατα ήταν και το «κεντρικό πρόσωπο» στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4) για τη League Phase του θεσμού.