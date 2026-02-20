Ο Βενσάν Κομπανί άσκησε δριμεία κριτική στον Ζοσέ Μουρίνιο για τα όσα είπε μετά το Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά τη ρατσιστική επίθεση του Τζανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους προκάλεσαν την αντίδραση, μεταξύ άλλων, του Βενσάν Κομπανί. Ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου τοποθετήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των Βαυαρών με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την Bundesliga, ασκώντας κριτική σε όσα είπε ο Πορτογάλος, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον Εουσέμπιο και τον τρόπο με τον οποίο έχει πανηγυρίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Special One!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι ένα δύσκολο θέμα. Το είδα να συμβαίνει ζωντανά και υπάρχουν μερικά διαφορετικά κομμάτια στην ιστορία. Πρώτον, υπάρχει αυτό που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Δεύτερον, αυτό που συμβαίνει με τους φιλάθλους. Τρίτον, αυτό που συμβαίνει μετά τον αγώνα. Αυτά τα τρία πράγματα είναι ξεκάθαρα διαφορετικά και πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Όσον αφορά αυτό που συνέβη στον αγωνιστικό χώρο, έχεις τον Βίνι, του οποίου η αντίδραση, αν δεις τη φάση, δεν μπορεί να είναι προσποιητή. Φαίνεται καθαρά ότι είναι μια συναισθηματική αντίδραση. Δεν βλέπω κανένα όφελος για εκείνον να πάει στον διαιτητή και να φορτωθεί όλο αυτό το βάρος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να το κάνει. Και όταν το κάνει, το κάνει επειδή μέσα του πιστεύει ότι είναι το σωστό εκείνη τη στιγμή.



Δίπλα του έχεις τον Μπαπέ, που συνήθως παραμένει διπλωματικός, και όμως ήταν πολύ ξεκάθαρος για το τι άκουσε και τι είδε, ακόμη πιο ξεκάθαρος μετά τον αγώνα όταν μίλησε δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν. Αλλά στη συνέχεια υπάρχει ένας παίκτης που κρύβει τι λέει μέσα από τη φανέλα του και τελικά έχεις έναν που διαμαρτύρεται και έναν που λέει ότι δεν το έκανε. Και αν ο ίδιος ο παίκτης δεν βγει μπροστά να μιλήσει, η υπόθεση γίνεται δύσκολη. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως στο παρασκήνιο, στις εξέδρες, βλέπεις ανθρώπους να κάνουν ρατσιστικές χειρονομίες – φαίνεται και στο βίντεο. Και για μένα, ακόμη χειρότερο -και το λέω ξεκάθαρα- είναι αυτό που συνέβη μετά τον αγώνα. Έχεις τον ηγέτη ενός οργανισμού, τον Μουρίνιο, που επιτίθεται στον χαρακτήρα του Βινίσιους, αναφερόμενος στον τρόπο που πανηγυρίζει, για να υποβαθμίσει αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή.



Σε επίπεδο ηγεσίας, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος και κάτι που δεν πρέπει να αποδεχόμαστε. Επιπλέον, ανέφερε το όνομα του Εουσέμπιο, λέγοντας ουσιαστικά ότι η Μπενφίκα δεν μπορεί να είναι ρατσιστές, επειδή ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της είναι ο Εουσέμπιο. Ξέρετε όμως τι πέρασαν οι μαύροι παίκτες τη δεκαετία του ’60; Ήταν εκεί για να ταξιδεύει με τον Εουσέμπιο σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι και να βλέπει τι αντιμετώπιζε σε κάθε γωνιά της Ευρώπης; Ο πατέρας μου είναι επίσης ένας μαύρος άνθρωπος από τη δεκαετία του ’60, που χάραξε τον δρόμο του σε μια εποχή όπου ίσως η μόνη επιλογή ήταν να σωπαίνουν. Να μην λένε τίποτα, να στέκονται πάνω από όλα και να πρέπει να είναι δέκα φορές καλύτεροι για να πάρουν λίγη αναγνώριση, ώστε οι άλλοι να πουν "ναι, τελικά είναι καλός".

Vincent Kompany defends Vini Jr and criticizes José Mourinho for his statements after the game pic.twitter.com/FC5BZSmJxb February 20, 2026



Αυτή ήταν πιθανότατα η ζωή του Εουσέμπιο. Και σήμερα, να χρησιμοποιείται το όνομά του για να γίνει ένα επιχείρημα εναντίον του Βίνι -που επιτέλους βρίσκεται σε μια θέση όπου μπορεί να μιλήσει- είναι προβληματικό. Υπάρχουν παίκτες σε άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που δεν έχουν φωνή. Σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Βουλγαρία ή η Σερβία, αν συμβεί κάτι σε έναν μαύρο παίκτη, μπορεί να μην έχει καμία στήριξη.



Ο Βίνι τουλάχιστον βρίσκεται σε μια θέση όπου, χάρη σε όσους άνοιξαν τον δρόμο πριν από αυτόν, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Όταν ο Μουρίνιο πανηγύριζε γλιστρώντας στα γόνατα στο Ολντ Τράφορντ ή όταν πήγε μπροστά στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα σε έναν ημιτελικό Ίντερ-Μπαρτσελόνα και πανηγύρισε προκλητικά ή όταν με τη Ρόμα αγωνίστηκε κόντρα στη Σεβίλλη και υπήρξε ένταση με τους διαιτητές και χρειάστηκε προστασία για να φύγουν από τη χώρα, αν σε κάποια από αυτές τις στιγμές κάποιος φερόταν ρατσιστικά απέναντί του, θα ήλπιζα όλοι μας να λέγαμε "σταματήστε". Δεν έχει σημασία ο τρόπος που πανηγυρίζει. Ας ακούσουμε τι έχει να πει και ας υπερασπιστούμε βασικές αρχές.



Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με τον Μουρίνιο και δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει κάτι κακό για εκείνον. Οι παίκτες του τον αγαπούν. Καταλαβαίνω ποιος είναι ως άνθρωπος και ότι παλεύει για την ομάδα και τον σύλλογό του. Δεν μπορείς να είσαι κακός άνθρωπος όταν τόσοι πρώην παίκτες μιλούν τόσο θετικά για σένα. Ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος».