Η Λεβερκούζεν πίεσε τον Ολυμπιακό και είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες να προηγηθεί, όμως ήταν άστοχη, ενώ στην πρώτη εξ αυτών «μίλησε» η ικανότητα του Κωνσταντή Τζολάκη.

Στο 28ο λεπτό ο Σικ με κεφαλιά έστρωσε την μπάλα στον Μάζα, ο οποίος σούταρε εξε επαφής και ο Τζολάκης εντυπωσιακά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί σε κόρνερ.

Στο 31ο λεπτό ο Μάζα με υπέροχη μπαλιά πέρασε την μπάλα στο χώρο, ο Πόκου βγήκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών, όμως πλάσαρε άουτ.