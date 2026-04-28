Με 1.800 συμμετοχές και μήνυμα συμπερίληψης ολοκληρώθηκε το 10ο RUN 4 ALL.

Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου Χολαργού «RUN 4 ALL», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου, με χιλιάδες συμμετέχοντες να κατακλύζουν τον χώρο του Δημαρχείου Παπάγου–Χολαργού και να συμμετέχουν στη μοναδική αυτή γιορτή του αθλητισμού.

Η φετινή, επετειακή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, διευρύνοντας παράλληλα το κοινωνικό της αποτύπωμα, με έμφαση και σε άτομα με νοητικές αναπηρίες, καθώς και σε άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Περισσότεροι από 1.800 δρομείς και παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, συμμετέχοντας ενεργά και στηρίζοντας τα τμήματα μπάσκετ Champs του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού, που απευθύνονται σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.

Σε ένα ιδανικό, ηλιόλουστο πρωινό, οι συμμετέχοντες διέσχισαν τους δρόμους του προαστίου, σε μια όμορφη διαδρομή που ενώνει τις κοινότητες Χολαργού και Παπάγου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, χρώματα και θετική ενέργεια.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος συμμετείχε και στον αγώνα των 5 χλμ., καθώς και του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και της πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κα. Μιλένας Αποστολάκη.

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της διοργάνωσης και την εκκίνηση του αγώνα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έδωσε την εκκίνηση του παιδικού αγώνα.

Περισσότερα από 500 παιδιά ηλικίας 8 έως 15 ετών συμμετείχαν στη διαδρομή των 1.000 μέτρων, με εκκίνηση και τερματισμό στο Δημαρχείο. Στον αγώνα έλαβαν μέρος και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, μεταξύ αυτών και τα παιδιά των τμημάτων Champs, καθώς και παιδιά από άλλους φορείς ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η δράση μετά τον παιδικό αγώνα, όπου τα παιδιά αποτύπωσαν τις παλάμες τους σε έναν μεγάλο μουσαμά με τα χρώματα του αυτισμού, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής και συμπερίληψης. Παράλληλα, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσέφερε δώρα στα παιδιά των τμημάτων Champs.

Ακολούθησαν οι αγώνες ενηλίκων, με τον Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο, να δίνει την εκκίνηση για τα 10 χλμ., ενώ λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε και ο αγώνας των 5 χλμ. Στη διαδρομή των 5 χλμ. συμμετείχαν και οι «Δρομείς Ελπίδας», τρέχοντας μαζί με παιδιά με αναπηρία και προάγοντας έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή.

Στον τερματισμό όλοι οι δρομείς είχαν την δυνατότητα να δροσιστούν με Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος και να αναπληρώσουν την ενέργειά τους με μπανάνες Planet Fruit και μπάρες δημητριακών Hungry Not από την εταιρία Σδούκος. Αναψυκτικά Βίκος προσφέρθηκαν στα παιδιά καθώς και γευστικές πίτσες από την Pizza Fan.

Το ασθενοφόρο του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – The Athens Clinic έδωσε το παρών σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με το νοσηλευτικό προσωπικό να είναι σε επιφυλακή για ότι χρειαστεί.

Μεγάλη η συμμετοχή και από Running Teams με αυτή του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic να είναι η πολυπληθέστερη με περισσότερους από 60 δρομείς, με δεύτερη αυτή της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του ΑΣ Παπάγου. Ακολούθησαν οι ομάδες των PeopleCert, Geoaxis, Space Hellas, Singular Logic και Oracle.

Συναυλία με τον Ηλία Μπόγδανο και τους INCO

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με μια ξεχωριστή συναυλία μπροστά από το Δημαρχείο, όπου ο Ηλίας Μπόγδανος και το συγκρότημά του INCO ξεσήκωσαν το κοινό, προσφέροντας μια δυναμική μουσική εμπειρία που ανέδειξε το πνεύμα της διοργάνωσης.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χορηγία του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic, ενισχύοντας το μήνυμα για συμμετοχή, ευεξία και κοινωνική προσφορά.

Δυναμική συμβολή του ΚΟ Χολαργού

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Καλαθοσφαιρικού Ομίλου Χολαργού ως συνδιοργανωτή, με προπονητές, αθλητές και στελέχη να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή θέση στα highlights της ημέρας είχαν τα παιδιά των τμημάτων Champs, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην παιδική διαδρομή, συνοδευόμενα από τους γονείς τους.

Σημαντική υπήρξε, επίσης, η συμβολή του Προέδρου του ΚΟ Χολαργού, Κωνσταντίνου Τούτουζα, καθώς και των μελών της οργανωτικής επιτροπής και των υπευθύνων των τμημάτων Champs, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρώτος στη διαδρομή των 10χλμ τερμάτισε ο Καλιακούδης Δημήτρης με χρόνο 34:18:56 με τον Στροφύλλα Γεώργιο (36:24:25) να τερματίζει στη 2η θέση και τον Γκινόπουλο Ιωάννη στην τρίτη με χρόνο 36:42:74.

Στις γυναίκες πρώτη έκοψε την κορδέλα του τερματισμού η Κατσιμάντου Ξένια με χρόνο 37:58:94 με την Σάπαρη Κατερίνα να τερματίζει 2η σε 38:46:91 και την Τσιρώνη Αναστασία στην 3η θέση με 42:02:08.

Στον αγώνα των 5χλμ την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης κατέκτησε ο Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος (15:42:09) με τον Αλεβίζο Παναγιώτη (17:17:26) να τερματίζει δεύτερος και τον Βουγογιαννόπουλο Φώτη (17:32:13) στην τρίτη θέση.

Τέλος, στις γυναίκες στα 5χλμ χρυσή νικήτρια αναδείχτηκε η Μπλάνα Μήνα με 21:43:57, δεύτερη η Κοκκόρη Έλενα με 22:38:22 και στην τρίτη θέση τερμάτισε η Καρακώστα Χαρά (22:42.59).

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο: https://my.esportevents.gr/results.php?id=20260020

Οι νικητές της γενικής κατηγορίας εκτός από κύπελλα έλαβαν ως δώρο και ένα πλήρες ιατρικό check up από τον ΛΕΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟ - The Athens Clinic.



Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο , τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Αθλητισμού, κο Μιχάλη Τράκα.

Επίσης τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Βασίλη Σιαμάνη, όλο το προσωπικό του Δήμου Παπάγου Χολαργού και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αθλητισμού, κο Κώστα Κρασώνη, τον Γιώργο Ξένο και τον Παναγιώτη Νικολούδη για την άριστη συνεργασία και την άρτια προετοιμασία του αγώνα, τους εθελοντές του Δήμου, τους εθελοντές της παράταξης “Σύγχρονη Πολιτεία Παπάγου-Χολαργού”, τους εθελοντές του Συλλόγου Πελοποννησίων Χολαργού Παπάγου , τους εθελοντές από τη Δασοπροστασία Παπάγου - Χολαργού, τον τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την τροχαία Αγίας Παρασκευής, το αστυνομικό τμήμα Παπάγου Χολαργού, το ΣΕΟ τμήμα Παπάγου, τους αθλητές, προπονητές και το stαff του ΚΟ Χολαργού που συμμετείχαν εθελοντικά την ημέρα της διοργάνωσης.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Χορηγούς και Υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Τον Ασημένιο Χορηγός της διοργάνωσης, ΛΕΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟ - The Athens Clinic.

Τους Χάλκινους Χορηγούς ΔΕΔΔΗΕ, Space, Singular Logic, Uni-Pharma, VIANEX, Chery και Εύρηκα.

Τον Επίσημο Χορηγό efood, τους Υποστηρικτές iStorm, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ, PeopleCert, AGT, Planet Fruit, Σδούκος ΑΕ και Pizza Fan. Τους Τοπικούς Υποστηρικτές το πολυκατάστημα Δαναός, το Juicy Grill, τον Αβραάμ και τα Παπάκια.

Τους Χορηγούς Επικοινωνίας ΕΡΤ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ, Gazzetta.gr, τα δρομικά portal Running News, iRunMag.gr, Athletics Magazine, RunnTrail, Runner Magazine, RunBeat και Trailgirl.gr.

