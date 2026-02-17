Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν: Ντουέ και Χακίμι έφεραν το ματς στα ίσα (vid)
Σήκωσε κεφάλι η Παρί και επέστρεψε από το 2-0 της Μονακό προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Μόλις δυο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο για να αντικαταστήσει τον Ντεμπελέ, ο Ντουέ με τρομερό διαγώνιο σουτ μείωσε στο σκορ και έβαλε ξανά στους Παριζιάνους στο ματς (29΄). Από τα δικά του πόδια μάλιστα ξεκίνησε και η φάση του 2-2, όταν ο Κον απέκρουσε το μακρινό του σουτ προτού ο Χακίμι σκοράρει στο ριμπάουντ με άψογο τελείωμα στη γωνία.
