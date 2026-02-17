Παυλίδης: Στην ενδεκάδα της Μπενφίκα για τον πρώτο «τελικό» με Ρεάλ
Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης συναντώνται ξανά για το πρώτο σκέλος των play-offs του Champions League στη Λισαβόνα, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν βήμα πρόκρισης στο «Ντα Λουζ». Πριν από περίπου είκοσι ημέρες οι Πορτογάλοι είχαν επιβληθεί με 4-2 επί των Μερένγκες χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα στην τελευταία φάση του αγώνα για τη League Phase, σε ένα ματς με τον Βαγγέλη Παυλίδη σε εξάρχοντα ρόλο.
Ο Έλληνας επιθετικός με γκολ και δυο ασίστ είχε εξελιχθεί σε καταλυτικό παράγοντα πίσω από τη νίκη-πρόκριση των Αετών στον επόμενο γύρο του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο τον εμπιστεύθηκε ξανά για να οδηγήσει την επιθετική γραμμή.
Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος των Πορτογάλων για την πρώτη τους μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης που θα ψάξει μια άτυπη εκδίκηση στη Λισαβόνα.
Μπενφίκα (Ζοσέ Μουρίνιο): Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Άουρσνες, Μπαρέιρο, Σέλντερουπ, Πρεστιάνι, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης
1️⃣1️⃣#SLBRMCF | #UCL pic.twitter.com/xJBkrDTCkg— SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026
