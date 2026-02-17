Στην αρχική ενδεκάδα της Μπενφίκα για την πρώτο σκέλος των play-offs κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης από την κορυφή της επίθεσης.

Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης συναντώνται ξανά για το πρώτο σκέλος των play-offs του Champions League στη Λισαβόνα, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν βήμα πρόκρισης στο «Ντα Λουζ». Πριν από περίπου είκοσι ημέρες οι Πορτογάλοι είχαν επιβληθεί με 4-2 επί των Μερένγκες χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα στην τελευταία φάση του αγώνα για τη League Phase, σε ένα ματς με τον Βαγγέλη Παυλίδη σε εξάρχοντα ρόλο.

Ο Έλληνας επιθετικός με γκολ και δυο ασίστ είχε εξελιχθεί σε καταλυτικό παράγοντα πίσω από τη νίκη-πρόκριση των Αετών στον επόμενο γύρο του Champions League και ο Ζοσέ Μουρίνιο τον εμπιστεύθηκε ξανά για να οδηγήσει την επιθετική γραμμή.

Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Βαγγέλη Παυλίδη στο αρχικό σχήμα, ο οποίος θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος των Πορτογάλων για την πρώτη τους μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης που θα ψάξει μια άτυπη εκδίκηση στη Λισαβόνα.

Μπενφίκα (Ζοσέ Μουρίνιο): Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Άουρσνες, Μπαρέιρο, Σέλντερουπ, Πρεστιάνι, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης