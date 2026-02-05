Ολυμπιακός: Οι δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε 2 αλλαγές για την λίστα του στην Ευρώπη βάζοντας σε αυτήν τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, τις 2 προσθήκες του δηλαδή.
Σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκαν εν τέλει δύο αλλαγές. Στις θέσεις των Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα (που αποχώρησαν) μπήκαν οι νεοαποκτηθέντες Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ.
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές του... μάχες. Αυτές στο Champions League με αντίπαλο την γερμανική Λεβερκούζεν.
Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού
18.02: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22.00)
24.02: Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός (22.00)
@Photo credits: INTIME
