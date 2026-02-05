Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε 2 αλλαγές για την λίστα του στην Ευρώπη βάζοντας σε αυτήν τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, τις 2 προσθήκες του δηλαδή.

Σχετικά με την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκαν εν τέλει δύο αλλαγές. Στις θέσεις των Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα (που αποχώρησαν) μπήκαν οι νεοαποκτηθέντες Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές του... μάχες. Αυτές στο Champions League με αντίπαλο την γερμανική Λεβερκούζεν.

Οι ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του Ολυμπιακού