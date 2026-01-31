Ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερ Λεβερκούζεν έκανε λόγο για «εκδίκηση», σχολιάζοντας την κλήρωση με τον Ολυμπιακό.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως θα κληθεί να αντιμετωπίσει ξανά την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αυτή τη φορά στα Playoffs του Champions League, με έπαθλο το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνάντησαν τη γερμανική ομάδα μόλις πριν 11 ημέρες, όταν το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου επικράτησαν με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Η κληρωτίδα είχε κέφια, και έφερε ξανά τις «Ασπιρίνες» στον δρόμο του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αθλητικός Διευθυντής της Μπάγερ και πρώην τερματοφύλακας, Σιμόν Ρόλφες, σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση έκανε λόγο για «εκδίκηση», αναφερόμενος φυσικά στην ήττα που υπέστησαν οι Γερμανοί. Τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να μάθει από το πρόσφατο παιχνίδι και να προσεγγίσει καλύτερα τα επόμενα.

«Ο Ολυμπιακός είναι προφανώς μια ελκυστική κλήρωση επειδή χάσαμε εκεί πρόσφατα. Αυτό μας ενόχλησε, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να πάρουμε εκδίκηση. Η ομάδα έχει κίνητρο να τα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε και είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι».