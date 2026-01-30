Οι αλλαγές που μπορούν να κάνουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, στην ευρωπαϊκή τους λίστα.

Ημέρα κληρώσεων η σημερινή για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, καθώς έμαθαν τους αντιπάλους του στα play offs του Champions League ο πρώτος και του Europa League οι άλλοι δύο.

Στα παιχνίδια αυτά μάλιστα, με Μπάγερ Λεβερκούζεν, Θέλτα και Βικτόρια Πλζεν αντίστοιχα, οι ελληνικές ομάδες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τις μεταγραφές που έχουν κάνει την τρέχουσα περίοδο. Κάτι που φυσικά ισχύει και για την ΑΕΚ που έχει περάσει απευθείας στην φάση του Conference League...

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει οτι μπορούν να κάνουν ανεξέλεγκτα αλλαγές, χωρίς κανένα όριο. Βλέπετε, με εξαίρεση τους παίκτες της λίστας Β (σ.σ παίκτες από ακαδημίες, νέοι σε ηλικία), οι ομάδες μπορούν να κάνουν τρεις αλλαγές.

Δεν φτάνουν για τον Παναθηναϊκό

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το μεγαλυτερο πρόβλημα από αυτό τον περιορισμό τον έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει πέντε μεταγραφές (Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Αντίνο, Τσάβες) και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του (αναμένονται τουλάχιστον δύο ακόμα) στην τρέχουσα περίοδο. Κάτι που σημαίνει οτι ο Ράφα Μπενίτεθ θα κληθεί να αποφασίσει ποιους θα βάλει και ποιους θα αφήσει εκτός.

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει τον Αντρέ Λουίζ (αναμένεται να κάνει άλλες δύο), η ΑΕΚ με τους Γκεοργκίεφ, Βάργκα και τον Σαχαμπό που έρχεται σήμερα στην Αθήνα, έχει φτάσει το όριο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ενισχθεί με τους Ζαφείρη και Γερεμέγεφ.

Πότε στέλνουν την λίστα

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε οτι οι ομάδες θα πρέπει να έχουν στείλει την ανανεωμένη λίστα τους στην στην UEFA, μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης ημέρας του Φεβρουαρίου. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη.