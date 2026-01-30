Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τέλειωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Μία καλή ευκαιρία για την καταγραφή των πιο ενδιαφέροντων στατιστικών του, όπως προκύπτουν από το Uefa . com .

Στέκομαι στα δεδομένα στα οποία ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του ήταν πολύ ψηλά στις κατηγορίες της στατιστικής. Αλλά και εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κάτω. Κάπως έτσι βλέπουμε ότι είναι πρώτος στις σέντρες και τελευταίος στην ακρίβεια στις πάσες του. Κι ότι είναι πολύ ψηλά στις ανακτήσεις μπάλας, στα τάκλιν, αλλά και στις επιθέσεις. Όπως όμως και στις λίγες αποκρούσεις που χρειάστηκε να κάνει ο γκολκίπερ του.

Αναλυτικά:

Πρώτος στις σέντρες, με 193, έναντι 192 της Ατλέτικο Μαδρίτης!

3ος σε ανακτήσεις μπάλας με 360. Πρώτη η Ατλέτικ Μπιλμπάο του Βαλβέρδε με 409.

4ος στα οφσάϊντ με 20.

6ος στα τάκλιν με 146. Πρώτη η βελγική Ουνιόν με 169.

4ος σε κερδισμένα τάκλιν με 68. Πρώτη η Ουνιόν με 93.

10ος σε επιθέσεις, με 383, μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

11ος σε αποκρούσεις με 163. Πρώτη η Πάφος με 260!

11ος στα φάουλ που κάνει με 96. Πρώτη η Αθλέτικ Μπιλμπάο με 141.

Τελευταίος στην ακρίβεια στις πάσες του, με 76,4%, με προτελευταία την Σλάβια Πράγας με 77,3%.

32ος σε επεμβάσεις γκολκίπερ με 17. Τελευταία η Τσέλσι με μόλις 14.

Σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν τα ονόματα των Πιρόλα, Ελ Κααμπί, Ζέλσον και Ρόντινεϊ. Για δείτε.

1ος ο Πιρόλα σε κερδισμένα τάκλιν, με 16.

1ος ο Ελ Κααμπί σε οφσάϊντ, με 12.

4ος ο Ζέλσον σε κερδισμένα φάουλ, με 18.

4ος ο Ρόντινεϊ σε προσπάθειες για σέντρες, με 44.

6ος ο Πιρόλα σε τάκλιν, με 23.

8ος ο Ελ Κααμπί σε τελικές εντός εστίας, με 10.

Γενικά, και μέσα από τα στατιστικά προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός τα πήγε καλά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κυρίως σε ομαδικό, αλλά σχετικά και σε ατομικό επίπεδο.

Άσχετο:

Μεγάλος μπελάς είναι αυτός ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου Κλέϊτον, του σέντερ φορ της Ρίο Άβε, που θέλει να φέρει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό. Μεγάλος.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σχεδόν δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Τζολάκης στον αγώνα με τον Άγιαξ, με εξαίρεση φυσικά την εκτέλεση του πέναλτι. Είχαν δυο σουτ οι Ολλανδοί στην εστία του, που δεν ήταν τόσο απειλητικά για έναν καλό γκολκίπερ όπως αυτός. Και οι σέντρες που μάζεψε δεν ήταν επικίνδυνες, με πιο δύσκολη μια χαμηλή. Ο Τζολάκης νομίζω ότι σε αυτό το ματς είχε κατά βάση δύο πράγματα.

Πρώτον, τη ρέντα του πολύ καλού τερματοφύλακα. Υπήρχαν τρεις-τέσσερις στιγμές στις οποίες ο ίδιος μάλλον δεν μπορούσε να κάνει κάτι και οι γηπεδούχοι αστόχησαν από καλές έως πολύ καλές θέσεις. Σε μία από αυτές πρώτα είχε διώξει ο ίδιος ένα πολύ δύσκολο γύρισμα, με παίκτη του Άγιαξ να παίρνει το ριμπάουντ και να αστοχεί από πολύ κοντά, υπό την πίεση πάντως του Έσε.

Δεύτερον, μία πολύ κακή απόφαση, με εκείνη την εντελώς αχρείαστη έξοδο που έκανε στη σέντρα από την οποία προήλθε το πέναλτι του Άγιαξ. Δεν είχε πραγματικά κανένα λόγο να βγει τόσο μακριά από την εστία του-και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, λανθασμένα, ειδικά από εκείνη, την αριστερή, πλευρά! Χωρίς να σημαίνει ότι γι΄ αυτό το λόγο έγινε το πέναλτι. Έτσι όπως είδαμε τη φάση, και στην εστία του να είχε μείνει, πάλι έτσι θα εξελίσσονταν. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι είχε μία πολύ λάθος επιλογή.

Και για το τέλος ένα ιμότζι