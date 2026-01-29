Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με μήνυμά του στα social media τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι πήραν μια παλικαρίσια πρόκριση, την οποία άξιζαν.

Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα play offs Champions League, νικώντας με 2-1 στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε λόγο στο μήνυμά του για μια «,εγάλη, παλικαρίσια πρόκριση».

Ανέφερε στο πανηγυρικό μήνυμά του ο ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ: “Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.