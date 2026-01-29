Ρέτσος: «Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα»

«Τρελαμένος» από τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού με το διπλό στο Άμστερνταμ ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος ήταν καθοριστικός στην πρόκριση του Ολυμπιακού στο Αμστερνταμ καθώς μετά το προβάδισμα με τον Εσε, έσωσε την ισοφάριση απομακρύνοντας λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή μετά την κεφαλιά του Βέγκχορστ.

Μετά το παιχνίδι ο Ρέτσος μιλώντας στο MEGA αποθέωσε τον κόσμο των ερυθρόλευκων και τόνισε πως αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα.

«Συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόσμο που δημιούργησε φανταστική ατμόσφαιρα. Τελείωσε το ματς και ρωτούσα αν περάσαμε, ήταν το πρώτο μου μέλημα», ανέςφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ευχαριστώ το σταφ, τους συμπαίκτες μου, τον κόσμο μας, το αξίζουν όλοι. Αυτή η ομάδα είναι για μεγάλα πράγματα! Είμαστε περήφανοι».