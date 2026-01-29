Ο Ολυμπιακός σ' ένα βράδυ πήρε τους βαθμούς που χρειαζόταν, προσπέρασε τη Ρέιντζερς στο ranking και θα παίξει, εκτός απρόπτου, στη League Phase του Champions League 2026-27 αν πάρει το πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε μόνο μία τεράστια νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ και μία απίθανη πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Με τη συγκλονιστική του πρόκριση προσπέρασε τη Ρέιντζερς στη βαθμολογία των πρωταθλητών, που μπορούν να παίξουν απευθείας στη League Phase της επόμενης διοργάνωσης. Εφόσον πάρει τον τίτλο στην κορυφαία διοργάνωση σύλλογος που θα έχει τερματίσει και στο πρωτάθλημα σε θέση που οδηγεί στο Champions League. Κι αυτό συμβαίνει πάντα.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, άφησε χιλιάδες βαθμούς πίσω τη Ρέιντζερς, η οποία έχει αποκλειστεί στο Europa League. Ο Ολυμπιακός έχει να φοβάται, αν και είναι πάρα πολύ πίσω, ενδεχομένως τη Σαχτάρ επειδή παίζει στο Conference και μπορεί να προχωρήσει. Φυσικά για παίξει απευθείας στο Champions League ο Ολυμπιακός και να γλιτώσει τα προκριματικά, θα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα κόντρα σε ΠΑΟΚ ή ΑΕΚ.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός μόνο στην Ολλανδία με τη νίκη επί του Άγιαξ πήρε 2.000 για τη νίκη και 1.750 βαθμούς για το μπόνους της 18ης θέσης που τερμάτισε! 3.750 σ' ένα βράδυ και 5.750 (συν 2.000) σε μία εβδομάδα με τη νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν! Την τρέχουσα σεζόν έχει συγκεντρώσει 15.750 βαθμούς και βρίσκεται τώρα στους 62.250! Ενώ η Ρέιντζερς είναι στους 59.250! Στους 3.000 η διαφορά!

Σ' ένα βράδυ λοιπόν στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός εκτοξεύτηκε. Τώρα στο ranking της UEFA είναι στην 30η θέση. Πριν το ματς με τον Άγιαξ ήταν στους 58.500 βαθμούς και είχε 1.250 λιγότερους βαθμούς από τους Σκωτσέζους.