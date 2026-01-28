Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ με Άγιαξ με Ταρέμι αντί Τσικίνιο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Η διάταξη των Πειραιωτών - που έχει μέσα τον Ταρέμι αντί του Τσικίνιο - για τον καθοριστικό αυτόν ευρωπαϊκό αγώνα, όπου χρειάζονται τη νίκη, είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ζέλσον και Ροντινέϊ.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο και Πνευμονίδης.
