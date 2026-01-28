Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ με Άγιαξ με Ταρέμι αντί Τσικίνιο

Επιμέλεια:  Παναγιώτης Δαλαταριώφ  /  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ολυμπιακός
Ο Ισπανός αποφάσισε για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον ματς - κλειδί με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Η διάταξη των Πειραιωτών - που έχει μέσα τον Ταρέμι αντί του Τσικίνιο - για τον καθοριστικό αυτόν ευρωπαϊκό αγώνα, όπου χρειάζονται τη νίκη, είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και άκρα με Ζέλσον και Ροντινέϊ.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Μπρούνο και Πνευμονίδης.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα