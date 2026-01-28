Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta μία τελευταία λέξη για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

Φτάσαμε λοιπόν στο φινάλε της πρώτης φάσης και του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ. Με τον Ολυμπιακό να έχει αποστολή μεγάλης δυσκολίας, να πρέπει να πάρει διπλό μέσα στο γήπεδο του Άγιαξ για να περάσει στα νοκ άουτ. Η, έστω να μην χάσει για να έχει, λιγοστές κατά την γνώμη μου, πιθανότητες πρόκρισης.

Τι έχω προσέξει κάνοντας μία ανάλυση των εντός έδρας ευρωπαϊκών αγώνων του Άγιαξ τα τελευταία περίπου τέσσερα χρόνια; Η μεγάλη αυτή ολλανδική ομάδα αγχώνεται πάρα πολύ όταν τρώει γκολ στη διάρκεια ενός παιχνιδιού της. Χάνει την ψυχολογία της και μπορείς να πεις ακόμη και ότι σχετικά εύκολα χάνει. Προσέξτε: Στα 16 τελευταία παιχνίδια του στα οποία ο Άγιαξ έφαγε γκολ εντός έδρας στην Ευρώπη, είχε 12 ήττες! Κέρδισε μόνο δύο (3-1 την ΑΕΚ πρόπερσι και 2-1 τη Γαλατασαράϊ πέρυσι) κι έφερε δύο ισοπαλίες (πρόπερσι 3-3 με τη Μαρσέϊγ και 2-2 με την Μπόντο). Αντιθέτως, σε εφτά εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια στα οποία ο Άγιαξ κράτησε το μηδέν στο ίδιο διάστημα έχει πέντε νίκες και δύο 0-0.

Δείτε τώρα από την άλλη τον Ολυμπιακό. Τι έχει κάνει όταν δεν έχει μπορέσει να σκοράρει στην Ευρώπη μακριά από το Καραϊσκάκη τα τελευταία χρόνια: σε οκτώ παιχνίδια έχει έξι ήττες (από Άρσεναλ 0-2, Μπόντο 0-3, Λιόν 0-2, Φενέρμπαχτσε 0-1, Φράϊμπουργκ 0-5 και Γουέστ Χαμ 0-1) και δύο 0-0 (με Στεάουα και Γκαραμπάγκ). Ενώ στα 11 παιχνίδια στα οποία έχει σκοράρει έχει εφτά νίκες (1-0 Καϊράτ, Μάλμε, Πόρτο, Φέρεντσβαρος, 4-2 Άστον Βίλα, 6-1 Μακάμπι τελ Αβίβ, 3-1 Τσουκάριτσκι), δύο ισοπαλίες (1-1 με Φράϊμπουργκ, Γκενκ, 2-2 με Τόπολα) και μόλις μία ήττα, το 1-6 από την Μπαρτσελόνα, με το σκορ 1-2 έως το 68’, με τον Έσε να αποβάλλεται άδικα.

Άρα, καταλαβαίνουμε όχι απλά θεωρητικά, αλλά πρακτικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να σκοράρει ο Ολυμπιακός απόψε, ιδανικά πρώτος.

Από πλευράς παράδοσης υπάρχει κάτι σημαντικό, υπό την έννοια ότι ισχύουν δύο πράγματα.

Πρώτον, ο Άγιαξ στα 15 τελευταία παιχνίδια του κόντρα σε ελληνικές ομάδες έχει εννιά νίκες, πέντε ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, το 0-1 πέρυσι από τον Παναθηναϊκό, που όμως δεν είχε κοστίσει αποκλεισμό στην ολλανδική ομάδα.

Δεύτερον, ο Ολυμπιακός στα έξι τελευταία παιχνίδια του κόντρα σε ολλανδικές ομάδες έχει δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα, το 1-2 από την PSV, που όμως δεν είχε κοστίσει αποκλεισμό στους «ερυθρόλευκους».

Κατά τα άλλα, διαιτητικά…

Ας το θωρήσουμε καλό σημάδι. Παρατηρητής διαιτησίας απόψε στο Άμστερνταμ είναι ο Νορβηγός Ρούνε Πέντερσεν. Όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά ήταν διαιτητής στο Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ολυμπιακός 1-1 τελευταία αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ το 1998, με την πρόκριση του Ολυμπιακού στην χιονισμένη Κροατία!

Παρεμπιπτόντως, ο Γάλλος Λετεσιέ, που σφυρίζει σήμερα έχει παίξει Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0, Άγιαξ-Νάπολι 1-6, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1, Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0, αλλά και Φέγενορντ-Μπάγερν 3-0, Άντβερπ-ΑΕΚ 1-0, Ελλάδα-Κόσοβο 1-1. Τον Λετεσιέ ο Μεντιλίμπαρ τον είχε διαιτητή στον τελικό του Σούπερ Καπ Μάντσεστερ Σίτι-Σεβίλλη 1-1.

Ο Άγγλος Γιάριντ, που θα είναι VAR απόψε, έχει σφυρίξει Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1 και Άρης-Ντινάμο Κιέβου 1-0, ενώ ήταν VAR στα Άγιαξ-Ίντερ 0-2, Δανία-Ελλάδα 3-1, Τβέντε-Ουνιόν 0-1, Ολυμπιακός-Μακάμπι 1-4 και στον τελικό του Γιουθ Λιγκ Ολυμπιακός-Μίλαν 3-0.

Άντε να δούμε!

Άσχετο:

Πρόβλημα διαβατηρίων δεν έχει ο Ολυμπιακός αριθμητικά. Επειδή διατηρεί και Β ομάδα έχει δικαίωμα να βάλει στο ρόστερ του μέχρι και 12 ξένους, εκ των οποίων οι τέσσερις πρέπει να είναι κάτω των 23 ετών. Αυτή την στιγμή ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς έχει έξι ξένους (οι Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ελ Κααμπί, Ταρέμι οι άλλοι πέντε), αφού ο Μάντσα είναι 21 ετών. Άρα, μπορεί να φέρει ακόμη και άλλους δύο, τον Βραζιλιάνο Κλέϊτον κι ακόμη έναν. Βεβαίως, δικαίωμα για να παίζουν σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος έχουν οι πέντε.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τέταρτο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ εναντίον ολλανδικής ομάδας σήμερα και στα τρία προηγούμενα έχει φέρει μόνο ισοπαλίες! PSV-Σεβίλλη 2-2, Ολυμπιακός-Τβέντε 0-0, Ολυμπιακός-PSV 1-1!

Με το φοβερό ότι τις δύο φορές που ισοφαρίστηκε ήταν από γκολ στο 92’ και στο 94’! Και ότι στο 0-0 χάθηκαν πέναλτι κι από τον Ολυμπιακό κι από την Τβέντε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍