Ολυμπιακός: Δεν κοιμήθηκε κανείς στο Άμστερνταμ πριν τη μάχη με τον Άγιαξ
Απόψε στις 22.00 (21.00 τοπική), ο Ολυμπιακός θα παίξει τα... ρέστα του κόντρα στον Άγιαξ με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Στο Άμστερνταμ είναι περίπου 10.000 Ολυμπιακού. Από αυτούς μόλις οι 2.600 θα καταφέρουν να μπουν στο Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
Οι υπόλοιποι, που έχουν έρθει από το Βέλγιο και τη Γερμανία - εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο - θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από κεντρικές πλατείες της πόλης.
Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης, όπως θα δείτε από τα παρακάτω video, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας, δημιούργησαν τη δική τους... φασαρία και έδωσαν το χρώμα τους στην πόλη και στα κανάλια της.
Δείτε τα videos που κυκλοφορούν:
Amsterdam 🔴⚪️#olympiacos #amsterdam
La La La Zvezda
La La La Olympiacos
Amsterdam vibes
Amsterdam vibes
🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️
Ο ποταμός Amstel βάφτηκε κόκκινος χθες βράδυ
💪⚽️🔴⚪️@olympiacosfc pic.twitter.com/kXrsFJXWwm
