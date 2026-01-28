Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν... φασαρία στο Άμστερνταμ και με τη φωνή τους έδωσαν το δικό τους χρώμα στην πόλη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Απόψε στις 22.00 (21.00 τοπική), ο Ολυμπιακός θα παίξει τα... ρέστα του κόντρα στον Άγιαξ με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Στο Άμστερνταμ είναι περίπου 10.000 Ολυμπιακού. Από αυτούς μόλις οι 2.600 θα καταφέρουν να μπουν στο Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.

Οι υπόλοιποι, που έχουν έρθει από το Βέλγιο και τη Γερμανία - εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο - θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από κεντρικές πλατείες της πόλης.

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης, όπως θα δείτε από τα παρακάτω video, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας, δημιούργησαν τη δική τους... φασαρία και έδωσαν το χρώμα τους στην πόλη και στα κανάλια της.

Δείτε τα videos που κυκλοφορούν:

La La La Zvezda

La La La Olympiacos

Amsterdam vibes

🔴⚪️🔴⚪️🔴⚪️@olympiacosfc @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/FiZFiZItCi — BARJOKER (@barjoker7) January 27, 2026