Ολυμπιακός: Το μέρος και η ώρα απ' όπου θα ξεκινήσουν οι 2.600 τυχεροί για τον τελικό με τον Άγιαξ
Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν και δίνουν... Ελληνικό χρώμα στο Άμστερνταμ.
Υπολογίζεται πάνω από 8.000 φίλοι της ομάδας θα ειναι στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημεία συνάντησης όσων δεν κατάφεραν να είναι στο γήπεδο.
Ωστόσο, οι 2.600 φίλοι της ομάδας που έχουν στα χέρια τους ένα μαγικό χαρτάκι θα συναντηθούν στις 18.00 (τοπική ωρα) και θα ξεκινήσουν την πορεία τους γιαβτο γήπεδο όπου θα αποτελέσουν τον 12ο παικτη της ομάδας ξανά.
Η ανακοίνωση της Θύρας 7:
«Οι χιλιάδες οπαδοί του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ήδη έχουν κάνει ΚΑΙ το Άμστερνταμ, ΠΕΙΡΑΙΑ!
Το σημείο συγκέντρωσης της ερυθρόλευκης ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑΣ είναι αύριο στις 18:00
(τοπική ώρα) στην Dam square.
Y.Γ: ΑΥΡΙΟ πρέπει να είμαστε ο 12ος παίκτης του ΘΡΥΛΟΥ ΜΑΣ!
Όλοι ΦΩΝΗ, όλοι ερυθρόλευκα, όλοι κασκόλ!
ΘΡΥΛΕ ΜΟΥ, κάνε ντου και να θυμάσαι, θα το φωνάζουμε όπου και να ‘σαι!»
