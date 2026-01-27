Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για το σπουδαίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, μπορεί να προκύψει από την ανάλυση των αγώνων της ολλανδικής ομάδας στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ.

Και στις εφτά αγωνιστικές ο Άγιαξ έχει φάει πρώτος γκολ! Αναμφίβολα μία συνθήκη που δεν είναι εύκολη και που αποτελεί μία από τις αιτίες που έκανε ήττες τις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Με τις δύο τελευταίες να έχει πετύχει κάτι ομολογουμένως εντυπωσιακό, έχοντας ανατρέψει εις βάρος του σκορ, κερδίζοντας εκτός έδρας τόσο την Γκαραμπάγκ 4-2, ενώ έχανε 1-2 έως το 79ο λεπτό (!!!), όσο και τη Βιγιαρεάλ 2-1, ενώ ήταν ισόπαλος έως το 90ο λεπτό!

Πρέπει λοιπόν από τη μία να καταγράψουμε ένα σοβαρό μειονέκτημα του Άγιαξ, στο οποίο ίσως πρέπει να επενδύσει ο Ολυμπιακός, που μάλιστα είναι μία ομάδα που σε όλα αυτά τα δύο χρόνια με τον Μεντιλίμπαρ νιώθει πολύ πιο άνετα μέσα στο παιχνίδι της, όταν καταφέρει και προηγείται. Άλλωστε, με αυτό τον τρόπο έχουν έρθει όλα τα ευρωπαϊκά διπλά της: 1-0 τη Φέρεντσβαρος, 6-1 τη Μακάμπι τελ Αβίβ, 4-2 την Άστον Βίλα, 1-0 τη Μάλμε, 1-0 την Πόρτο και 1-0 την Καϊράτ.

Όπως, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε και ένα σημείο στο οποίο ο Άγιαξ μοιάζει πολύ επικίνδυνος. Διότι, το να έχει βάλει τέσσερα γκολ μετά το 79ο λεπτό στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο Τσάμπιονς Λιγκ δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να το πεις, μάλλον με αφέλεια, ότι είναι τυχαίο. Τρία γκολ στην Γκαραμπάγκ στο 79’, στο 83’ και το 90’. Κι ένα γκολ στη Βιγιαρεάλ στο 90’.

Αυτό σημαίνει ότι ο Άγιαξ είτε επειδή είναι πολύ νεανική ομάδα κι έχει αντοχές, είτε επειδή γενικά είναι ομάδα που δεν τα παρατάει, μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά στο φινάλε ενός παιχνιδιού. Κάτι πολύ σοβαρό για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι από την PSV ισοφαρίστηκε στο 92’, ενώ το δεύτερο γκολ από την Άρσεναλ το έφαγε στο 92’, την στιγμή κατά την οποία πίεζε για να ισοφαρίσει 1-1. Άρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ένα πολύ ολοκληρωμένο και γεμάτο παιχνίδι αν θέλει να πετύχει τον στόχο του. Πρέπει και να ξεκινήσει καλά, αλλά και να τελειώσει καλά. Δεν αρκεί το ένα από τα δύο.

Φαίνεται να έχει μία ευκαιρία στο Άμστερνταμ, καθώς ο Άγιαξ είναι φέτος μία ομάδα με ευαίσθητη ψυχολογία, όπως αποδεικνύεται κι από την παρουσία του εντός Ολλανδίας. Για παράδειγμα, μπορεί να κερδίσει τη Φέγενορντ με 2-0 η, να πάρει 2-2 από την πανίσχυρη PSV εκτός έδρας. Αλλά και να φέρει εντός έδρας 2-2 με την Γκο Άχεντ Ιγκλς, την οποία κέρδιζε 2-0 στο 30’ η, να φάει έξι γκολ από την ΑΖ Άλκμααρ στο Κύπελλο.

Εξαρτάται ίσως από το πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κάνει τον Άγιαξ να αισθανθεί άβολα και ακριβώς να του χαλάσει την ψυχολογία. Εύκολο στα λόγια, αλλά δύσκολο στην πράξη. Θέλει να το δουλέψει πολύ καλά το παιχνίδι.

Άσχετο: Γάλλο διαιτητή όρισε λοιπόν η ΟΥΕΦΑ στον αγώνα που θα κριθεί η πρόκριση του Ολυμπιακού. Μεταξύ σοβαρού και αστείου αυτό, αλλά ας ελπίσουμε να μην είναι φίλος του…Λανουά, γιατί με τόσα που του έχει σούρει ο Ολυμπιακός του Λανουά τοσο καιρό…

Το θέμα με τον Τζολάκη δεν είναι ότι έκανε μία κάπως δύσκολη και μία πολύ δύσκολη επέμβαση στο παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτές μπορεί να τις κάνει και ένας άλλος τερματοφύλακας, έχοντας καλές στιγμές. Το ζήτημα με τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού είναι η εμπιστοσύνη που εμπνέει στην ομάδα του.

Γιατί όταν είσαι εσύ παίκτης του Ολυμπιακού νιώθεις ασφάλεια π.χ. όταν βλέπεις να γίνονται, στο συγκεκριμένο παιχνίδι αναφέρομαι, κι ας μην ήταν υποτίθεται μεγάλης δυσκολίας, τέσσερις-πέντε σέντρες στην περιοχή του, είτε από στατικές φάσεις, είτε σε open play κι ο γκολκίπερ σου βγαίνει και τις καθαρίζει όλες, άλλοτε μαζεύοντας την μπάλα κι άλλοτε διώχνοντας με γροθιές.

Είναι τεράστια υπόθεση ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό. Ακόμη και σε επίπεδο να σου βγάλει μία 50άρα καλή πάσα από την οποία μπορεί να προέλθει γκολ. Όπως έκανε στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου το Σάββατο, όταν έβγαλε φοβερή αντεπίθεση με την μπαλιά του προς τον Στρεφέτσα και αυτός πέρασε την πάσα για γκολ στον Ποντένσε, το πλασέ του οποίου έδιωξε πάνω από την γραμμή ο αμυντικός του Βόλου.

