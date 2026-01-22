Η ομάδα του Αρμπελόα έσπασε τα κοντέρ κόντρα στη Μονακό και θύμισε το ματς του 2019 στη Γαλλία κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο 65ο λεπτό, ο Κιλιάν Μπαπέ έχασε την μπάλα περιτριγυρισμένος από τρεις αμυντικούς, και η Μονακό ξεκίνησε αντεπίθεση. Ο σταρ της Ρεάλ έτρεξε πίσω σχεδόν 80 μέτρα, φτάνοντας στην περιοχή του Κουρτουά, όπου εννέα δευτερόλεπτα αργότερα εμπόδισε το γύρισμα του Κουλιμπάλι. Το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, ενώ η ομάδα προηγούνταν ήδη 5-0.

Στον προηγούμενο αγώνα, η εξέδρα είχε εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια, ακόμη και απέναντι στον Βινίσιους, κυρίως λόγω της αμυντικής αδιαφορίας που είχε επιδείξει η ομάδα εβδομάδες νωρίτερα. Η κούρσα του Μπαπέ δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά σημείο καμπής για την προσήλωση της Ρεάλ.

Τα τελευταία επτά χρόνια η Ρεάλ δεν είχε πιέσει τόσο στο Champions League, με τη «Hudlstatsbomb» να καταγράφει 258 ενέργειες πίεσης απέναντι στη Μονακό. Ο Αλβάρο Αρμπελόα τόνισε ότι οι παίκτες κατάλαβαν πως «η Ρεάλ Μαδρίτης υπερβαίνει τα στυλ και τις τακτικές, είναι θέμα πάθους, χαρακτήρα, νοοτροπίας, φιλοδοξίας και προσπάθειας».

Το μόνο προηγούμενο ματς με περισσότερες προσπάθειες ήταν το 3-0 στο Παρίσι το 2019, με Ζιντάν στον πάγκο, όταν η ομάδα μέτρησε 297 προσπάθειες. Ναι, και με παίκτες όπως ο Μπενζεμά, ο Μπέιλ, ο Αζάρ και ο Χάμες. Άλλο ιστορικό ρεκόρ με 297 προσπάθειες, αλλά με παράταση, ήταν στις 17 Απριλίου 2024 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, για τα προημιτελικά του Champions League.

Η μεγαλύτερη αμυντική προσπάθεια με τον Τσάμπι Άλονσο καταγράφηκε τον τελευταίο αγώνα του 2025 στο Μπερναμπέου απέναντι στη Σεβίλλη, με 216 προσπάθειες, ενώ δύο εβδομάδες πριν στην ήττα από τη Θέλτα (0-2) είχε καταγράψει μόνο 95. Το νέο ξεκίνημα με τη Μονακό αποτέλεσε την κορύφωση της μεταμόρφωσης υπό τον Αρμπελόα, ο οποίος αποθέωσε τους παίκτες για την προσπάθεια, τη νοοτροπία και την αφοσίωσή τους.

Ο Κουρτουά τόνισε πως η πίεση μετά από απώλεια μπάλας ήταν εντολή του προπονητή: «Πρέπει να είμαστε κοντά, για να μην μπορούν να τρέξουν. Αν το κάνουμε σωστά, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ». Ο Τσουαμενί πρόσθεσε: «Πιέσαμε όλοι μαζί, από την επίθεση ως την άμυνα». Ο Μασταντουόνο είχε τις περισσότερες προσπάθειες με 36, ενώ ο Βινίσιους, ο Μπαπέ και ο Μπέλινγκχαμ επίσης ξεχώρισαν.