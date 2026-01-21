Η σουτάρα του Ντάνι Όλμο στο «παραθυράκι» της εστίας έδωσε το προβάδισμα στη Μπαρτσελόνα με 3-2 απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Η Μπαρτσελόνα πήρε ξανά το προβάδισμα μέσα στην Πράγα με έμπνευση του Ντάνι Όλμο! Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με απίστευτη σουτάρα σημάδεψε το «παραθυράκι» της εστίας για βάλει ξανά μπροστά στο σκορ τους Μπλαουγκράνα που πήραν το προβάδισμα με 3-2 στο 63΄.