Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της league phase του Champions League και τι θέλει ο Ολυμπιακός στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων που είναι σε εξέλιξη.

Το πρώτο ημίχρονο στα επτά τελευταία ματς της έβδομης αγωνιστικής της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 23η θέση της βαθμολογίας, έχοντας οκτώ βαθμούς - όσους και οι Αϊντχόφεν, Νάπολι και Κοπεγχάγη.

Οι Πειραιώτες είδαν νωρίτερα την Καραμπάγκ να τους κάνει χαλάστρα παίρνοντας μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις ενάντια στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ωστόσο για την ώρα, τα πράγματα κυλούν ομαλά στα βραδινά ματς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βλέπει τόσο την Αϊντχόφεν να χάνει 2-0 στο Νιούκαστλ, όσο και τις Αθλέτικ Μπιλμπάο και Μαρσέιγ να είναι πίσω στο σκορ ενάντια σε Αταλάντα (0-1) και Λίβερπουλ (0-1) αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τα εξής:

Να νικήσει η Τσέλσι την Πάφο (0-0 ημίχρονο)

Να νικήσει η Γιουβέντους την Μπενφίκα ή να μείνουν ισόπαλες (0-0 ημίχρονο)

Να νικήσει η Μπάγερν Μονάχου την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-0 ημίχρονο)

Να νικήσει η Μπαρτσελόνα τη Σλάβια Πράγας (2-2 ημίχρονο)