Ολυμπιακός: Σε ποια θέση είναι και τι θέλει στα δεύτερα ημίχρονα

Γιάννης Πολιάς
Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της league phase του Champions League και τι θέλει ο Ολυμπιακός στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων που είναι σε εξέλιξη.

Το πρώτο ημίχρονο στα επτά τελευταία ματς της έβδομης αγωνιστικής της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 23η θέση της βαθμολογίας, έχοντας οκτώ βαθμούς - όσους και οι Αϊντχόφεν, Νάπολι και Κοπεγχάγη.

Οι Πειραιώτες είδαν νωρίτερα την Καραμπάγκ να τους κάνει χαλάστρα παίρνοντας μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις ενάντια στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ωστόσο για την ώρα, τα πράγματα κυλούν ομαλά στα βραδινά ματς.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βλέπει τόσο την Αϊντχόφεν να χάνει 2-0 στο Νιούκαστλ, όσο και τις Αθλέτικ Μπιλμπάο και Μαρσέιγ να είναι πίσω στο σκορ ενάντια σε Αταλάντα (0-1) και Λίβερπουλ (0-1) αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν τα εξής:

  • Να νικήσει η Τσέλσι την Πάφο (0-0 ημίχρονο)
  • Να νικήσει η Γιουβέντους την Μπενφίκα ή να μείνουν ισόπαλες (0-0 ημίχρονο)
  • Να νικήσει η Μπάγερν Μονάχου την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-0 ημίχρονο)
  • Να νικήσει η Μπαρτσελόνα τη Σλάβια Πράγας (2-2 ημίχρονο)

 
ΘέσηΟμάδαΒαθμοίΔΤ
1Άρσεναλ21+18
2Μπάγερν Μονάχου16+11
3Αταλάντα16+3
4Ρεάλ Μαδρίτης15+11
5Λίβερπουλ15+4
6Τότεναμ14+8
7Παρί Σεν Ζερμέν13+10
8Νιούκαστλ13+9
9Σπόρτινγκ Λισαβόνας13+5
10Μάντσεστερ Σίτι13+4
11Ατλέτικο Μαδρίτης13+3
12Ίντερ12+6
13Τσέλσι11+5
14Ντόρτμουντ11+4
15Μπαρτσελόνα11+3
16Γιουβέντους10+2
17Γαλατασαράι100
18Καραμπάγκ10-2
19Μαρσέιγ9+2
20Λεβερκούζεν9-4
21Μονακό9-6
22Αϊντχόφεν (PSV)8+2
23Ολυμπιακός Πειραιώς8-5
24Νάπολι8-5
25Κοπεγχάγη8-6
26Μπενφίκα7-2
27Κλαμπ Μπριζ7-5
28Πάφος7-5
29Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ7-8
30Μπόντο/Γκλιμτ6-2
31Άγιαξ6-12
32Αθλέτικ Μπιλμπάο5-6
33Άιντραχτ Φρανκφούρτης4-9
34Σλάβια Πράγας4-9
35Βιγιαρεάλ1-10
36Καϊράτ Αλμάτι1-14

@Photo credits: eurokinissi
     

