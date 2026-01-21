Στην ενδεκάδα της Μπενφίκα βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος θα παραταχθεί από την αρχή του αγώνα στο χορτάρι για το ματς κόντρα στη Γιουβέντους.

Η Μπενφίκα ταξίδεψε στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκεται ανάμεσα στις αρχικές επιλογές των Πορτογάλων.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε τον Έλληνα φορ για να ηγηθεί της γραμμής κρούσης στο Τορίνο, στην προσπάθεια των Αετών να πάρουν την τρίτη σερί νίκης τους στην Ευρώπη και να μπουν στην πρώτη 24αδα που οδηγεί στα play-offs του Champions League.

Τη δεδομένη στιγμή η Μπενφίκα είναι 28η στην ενιαία βαθμολογία, δέκα θέσεις δηλαδή πίσω από τη Γιουβέντους που μετράει τρεις βαθμούς περισσότερους από τους Πορτογάλους μετά από έξι αγωνιστικές.

Μπενφίκα: Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Μπαρέιρο, Όρσνες, Πρεστιάνι, Σουντάκοφ, Σέλντερουπ, Παυλίδης