Ρέτσος: «Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, θαυμάζω τον Τζολάκη»

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την ώθηση που δίνει στην ομάδα η νίκη επί της Λεβερκούζεν, ενώ αποθέωσε τον Τζολάκη για την εμφάνισή του.

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Καραϊσκάκης» και συνεχίζει δυνατά στη μάχη για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να δηλώνει στο MEGA μετά το παιχνίδι τη μεγάλη του ικανοποίηση για την εμφάνιση, πιστεύοντας στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

«Ήθελα να αντιμετωπίσω την πρώην ομάδα μου. Είχα δεθεί συναισθηματικά, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι μια υγιέστατη ομάδα με καλούς ανθρώπους. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση με αυτή τη νίκη, έκανα υπερπροσπάθεια, είμαι καλά και προχωράμε», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στα έξι παιχνίδια δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή. Παίξαμε σήμερα εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας, την πιέσαμε, σήμερα μας βγήκε. Πιστεύω στο πλάνο, το ακολουθούμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Έχουμε μια ποιοτική μάδα».

Όσο για τον Τζολάκη και τη σπουδαία του εμφάνιση, αλλά και το μεγάλο ματς με τον Άγιαξ, τόνισε: «Το δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση. Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, προχωράμε με κάτω το κεφάλι και αυτοπεποίθηση. Ο Τζολάκης είναι φίλος μου. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Τον θαυμάζω, είμαι περήφανος, έχει ωριμότητα και ποιότητα. Οι δύσκολες στιγμές τον έχουν κάνει πιο δυνατό και είμαστε όλοι μαζί».