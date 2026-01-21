Στην 22η θέση της βαθμολογία του Champions League βρέθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν και έχει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης αν νικήσει την επόμενη Τετάρτη τον Αγιαξ.

Η εντυπωσιακή νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεσετερ Σίτι με 3-1 ήταν η έκπληξη της βραδιάς στο πρώτο «πιάτο» της έβδομης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Aσφαλώς για τους Ελληνες φιλάθλους πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, η οποία αύξησε κατακόρυφα τις ελπίδες του νταμπλούχου για πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης: με νίκη την προσεχή εβδομάδα επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ ο Ολυμπιακός θα προκριθεί! Οι Ολλανδοί νίκησαν 2-1 στην Ισπανία τη Βιγιαρεάλ, έφτασαν στους 6 βαθμούς και έχουν απειροελάχιστες ελπίδες πρόκρισης, μόνο με νίκη επί του πρωταθλητή Ελλάδας.

Στο ντέρμπι της ημέρας η Αρσεναλ νίκησε στο Μιλάνο την Ιντερ με 3-1 φτάνοντας στο εκκωφαντικό 7/7, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 6-1 τη Μονακό και η Τότεναμ νίκησε εύκολα 2-0 τη Ντόρτμουντ. Η Μπριζ του Τζόλη πέρασε νικηφόρα από το Καϊράτ, ενώ η Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη (που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας) νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και γκολ στις καθυστερήσεις!

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας τη Γιουβέντους, αλλά το ντέρμπι στο «δεύτερο πιάτο» της έβδομης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στη Μασσαλία, μεταξύ Μαρσέιγ και Λίβερπουλ.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία προσώρας και το αυριανό πρόγραμμα του Champions League...

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ.

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ.

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γιουβέντους - Μπενφίκα

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

Τσέλσι - Πάφος