Champions League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα
Η εντυπωσιακή νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεσετερ Σίτι με 3-1 ήταν η έκπληξη της βραδιάς στο πρώτο «πιάτο» της έβδομης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Aσφαλώς για τους Ελληνες φιλάθλους πιο σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η νίκη του Ολυμπιακού με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, η οποία αύξησε κατακόρυφα τις ελπίδες του νταμπλούχου για πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης: με νίκη την προσεχή εβδομάδα επί του Αγιαξ στο Αμστερνταμ ο Ολυμπιακός θα προκριθεί! Οι Ολλανδοί νίκησαν 2-1 στην Ισπανία τη Βιγιαρεάλ, έφτασαν στους 6 βαθμούς και έχουν απειροελάχιστες ελπίδες πρόκρισης, μόνο με νίκη επί του πρωταθλητή Ελλάδας.
Στο ντέρμπι της ημέρας η Αρσεναλ νίκησε στο Μιλάνο την Ιντερ με 3-1 φτάνοντας στο εκκωφαντικό 7/7, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε με 6-1 τη Μονακό και η Τότεναμ νίκησε εύκολα 2-0 τη Ντόρτμουντ. Η Μπριζ του Τζόλη πέρασε νικηφόρα από το Καϊράτ, ενώ η Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη (που είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της πορτογαλικής ομάδας) νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 και γκολ στις καθυστερήσεις!
Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει αύριο εκτός έδρας τη Γιουβέντους, αλλά το ντέρμπι στο «δεύτερο πιάτο» της έβδομης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στη Μασσαλία, μεταξύ Μαρσέιγ και Λίβερπουλ.
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία προσώρας και το αυριανό πρόγραμμα του Champions League...
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*
4. Τότεναμ (15-7) 14
5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
6. Σπόρτινγκ (14-9) 13
7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
8. Αταλάντα (8-6) 13*
9. Ίντερ (13-7) 12
10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*
11. Λίβερπουλ (11-8) 12*
12. Ντόρτμουντ (19-15) 11
13. Νιούκαστλ (13-6) 10*
14. Τσέλσι (13-8) 10*
15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*
16. Μαρσέιγ (11-8) 9*
17. Γιουβέντους (12-10) 9*
18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*
19. Λεβερκούζεν (10-14) 9
20. Μονακό (8-14) 9
21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*
22. Ολυμπιακός (8-13) 8
23. Νάπολι (7-12) 8
24. Κοπεγχάγη (11-17) 8
25. Καραμπάγκ (10-13) 7*
26. Μπριζ (12-17) 7
27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
28. Μπενφίκα (6-8) 6*
29. Πάφος (4-9) 6*
30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*
31. Άγιαξ (7-19) 6
32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*
33. Άιντραχτ (8-16) 4*
34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
Καϊράτ – Μπριζ 1-4
Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
Ιντερ – Αρσεναλ 1-3
Ρεάλ – Μονακό 6-1
Σπόρτινγκ Λισσ. - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου
Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ.
Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ.
Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο
Γιουβέντους - Μπενφίκα
Μαρσέιγ - Λίβερπουλ
Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν
Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα
Τσέλσι - Πάφος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.