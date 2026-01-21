Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα μείωσε την απόσταση από την Πολωνία

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν έδωσε στην Ελλάδα την δυνατότητα να μειώσει την απόσταση από την 11η Πολωνία στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο και μέσω αυτής χάρισε στην Ελλάδα 400 επιπλέον βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Έτσι, η χώρα μας έφτασε τους 43.713 βαθμούς, παρέμεινε μεν στην 12η θέση της βαθμολογίας, αλλά μείωσε την απόστασή της από την Πολωνία που βρίσκεται στην 11η θέση.

Υπενθυμίζεται πως οι Πολωνοί δεν είχαν εκπρόσωπο στην βραδιά, ενώ το ίδιο ισχύει τόσο στα ματς της Τετάρτης στο Champions League, όσο και σε αυτά της Πέμπτης στο Europa League, στην οποία η Ελλάδα έχει να περιμένει βαθμούς από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, στην βραδιά βαθμούς πήρε και η Νορβηγία με την μεγάλη νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεστερ Σίτι, όπως και η Δανία με την ισοπαλία της Κοπεγχάγης με την Νάπολι, αλλά οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται μακριά από την Ελλάδα και δεν φαίνονται ικανές να απειλήσουν.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 46.025 (4/5)

11. Πολωνία 44.469 (3/4)

12. Ελλάδα 43.713 (4/5)

13. Δανία 39.231 (2/4)

14. Νορβηγία 38.988 (2/4)

15. Κύπρος 34.851 (3/5)