Ο Ελ Καμπί πέρασε ως αλλαγή στο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, στην επιστροφή του από το Copa Africa και αποθεώθηκε.

Τι κι αν ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα δυο γκολ στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο; Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στη «μάχη» στο 73ο λεπτό την «κολώνα» της επίθεσης του, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος αντικατέστησε τον Μεχντί Ταρέμι.

Ο Μαροκινός λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από το Μαρόκο και περίπου 48 ώρες μετά την ήττα της εθνικής του από τη Σενεγάλη στον τελικό του Copa Africa έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για το κρίσιμο ματς με τους Γερμανούς και παρόλο που δεν είχε κάνει προπόνηση αγωνίστηκε κανονικά.

Οι φίλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν το... αγαπημένο τους παιδί και αρχισκόρερ της ομάδας τους, ο οποίος επέστρεψε στο Φάληρο μετά από περίπου ένα μήνα, λόγω των υποχρεώσεων του με το Μαρόκο.

Ο 32χρονος φορ την τρέχουσα σεζόν έχει 15 γκολ κα 2 ασίστ σε 22 εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα.