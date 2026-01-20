Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε ιδανικά κόντρα στην Μονακό ανοίγοντας το σκορ με τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ασταμάτητος βρίσκοντας για άλλη μια φορά δίχτυα για την Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μονακό, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μόλις στο 5' ο Μασταντουόνο με ωραία ενέργεια πάσαρε στον Βαλβέρδε μες στην περιοχή και εκείνος με πάσα ακριβείας βρήκε τον Μπαπέ. Ο Γάλλος από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0 δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους Μερένγκες.