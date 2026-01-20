Μπόντο - Μάντσεστερ Σίτι: Απίστευτοι Νορβηγοί με δυο γκολ σε δυο λεπτά
Η Μπόντο σοκάρει τη Μάντσεστερ Σίτι! Μέσα σε διάστημα δυο λεπτών οι Νορβηγοί παραβίασαν ισάριθμες φορές την εστία του Ντοναρούμα με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Χεγκ, ο οποίος αρχικά στο 22΄κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με σκαστή κεφαλιά νίκησε τον Ιταλό γκολκίπερ για το 1-0.
Στιγμές αργότερα κι έπειτα από κλέψιμο ψηλά των γηπεδούχων, ο Χεγκ βρέθηκε ξανά απέναντι από την εστία και με τρομερό πλασέ στο «παραθυράκι» έγραψε το 2-0, ρίχνοντας στο καναβάτσο την ομάδα του Γκουαρδιόλα.
