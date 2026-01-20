Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο gazzetta το αποψινό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση απόψε για να κερδίσει την Μπάγερ Λέβερκουζεν, ενδεχομένως και για να φέρει ισοπαλία!

Υπερβάσεις, βέβαια, έχει κάνει, και γενικά κάνει, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη, απέναντι και σε πιο μεγάλους αντιπάλους στα Κύπελλα Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει την πραγματικότητα. Χρειάζεται απόψε να κάνει υπέρβαση, κι όχι απλά υπέρβαση, αλλά μεγάλη υπέρβαση, για μία σειρά από λόγους, τους οποίους είναι αδύνατον να αγνοήσουμε.

Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει ήττες μέσα στο Καραϊσκάκη και στα έξι τελευταία παιχνίδια του από γερμανικές ομάδες! Διαδοχικά από τη Σάλκε (1-2) το 2012, την Μπάγερν (0-3) το 2015, πάλι την Μπάγερν (2-3) το 2019, την Άϊντραχτ Φρανκφούρτης (1-2) το 2021, την Φράϊμπουργκ (0-3) το 2022 και πάλι την Φράϊμπουργκ (2-3) το 2023. Τελευταία του επιτυχία με ομάδα της Μπουντεσλίγκα στο σπίτι του ήταν το 2011, το 3-1 επί της Ντόρτμουντ, με τον Βαλβέρδε.

Δεύτερον, η Μπάγερ Λέβερκουζεν τη φετινή σεζόν είναι καλύτερη εκτός παρά εντός έδρας στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έξω έχει εφτά πόντους, από τα δύο διπλά επί της Μάντσεστερ Σίτι (2-0!) και της Μπενφίκα (1-0) και την ισοπαλία (2-2) με την Κοπεγχάγη. Ενώ μέσα έχει μόλις δύο πόντους, από τις ισοπαλίες με Νιούκαστλ (2-2) και την PSV (1-1), ενώ έχει και τη συντριβή (2-7) από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Τρίτον, ο Ολυμπιακός είναι 38ος στο ranking της ΟΥΕΦΑ (καθορίζεται βάσει αποτελεσμάτων εδώ και μία πενταετία), ενώ η Λέβερκουζεν 8η! Σχεδόν ισόβαθμη της 7ης Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πίσω της είναι τεράστια κλαμπ όπως οι Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι. Και μπροστά της μόνο οι Ρεάλ, Μπάγερν, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Παρί Σεν Ζερμέν. Το 2024 έφτασε στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ (ήττα από Αταλάντα) και το 2023 έφτασε στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης (αποκλείστηκε από τη Ρόμα).

Τέταρτον, ο Ολυμπιακός έχει χρηματιστηριακή αξία 142 εκ. Ευρώ, ενώ η Λέβερκουζεν 431 εκ. Ευρώ. Δηλαδή, τριπλάσια. Στις τελευταίες μεταγραφές πούλησε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οκτώ παίκτες της και εισέπραξε 230 εκ. Ευρώ. Από αυτά, τα 210 εκ. Ευρώ τα έδωσε και αγόρασε άλλους 15 παίκτες.

Πέμπτον, η Λέβερκουζεν πέρυσι είχε τερματίσει στην 6η θέση της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, για να αποκλειστεί στα νοκ άουτ από την Μπάγερν Μονάχου. Και φέτος εάν κερδίσει τον Ολυμπιακό και μετά, εντός έδρας, την ουραγό Βιγιαρεάλ, μπορεί πάλι να μπει στην πρώτη 8άδα της διοργάνωσης.

Όπως το βλέπω εγώ ο Ολυμπιακός πρέπει απόψε να παίξει με την psv, αλλά με focus έως το τελευταίο λεπτό για να πάρει αποτέλεσμα, ιδανικά τη νίκη. Χωρίς να είναι κακό αποτέλεσμα ίσως και η ισοπαλία.

Άσχετο: Κάποιο «λούκι» έχει βρει αυτή η Αλ Σαμπάμπ και παίρνει η, προσπαθεί να πάρει όλο παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι είχε αγοράσει από τη Γουλβς τον Ποντένσε, όταν έφυγε το 2024 ο Ποντένσε από τον Ολυμπιακό. Έτσι είχε επιχειρήσει να δελεάσει πριν κάποιους μήνες τον Τσικίνιο, αν θυμάστε. Κι έτσι τώρα προσπαθεί να δελεάσει τον Ελ Κααμπί. Απ΄ όλη την Ευρώπη, μόνο εδώ, στον Πειραιά, βρίσκει παίκτες αυτή η Αλ Σαμπάμπ;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι αλήθεια ότι ο Ρέτσος στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ έβγαλε πολλές καλές άμυνες. Κι αν μη τι άλλο ήταν από τους παίκτες του Ολυμπιακού που προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα. Όμως, για άλλη μία φορά έκανε ένα πολύ χοντρό λάθος, ουσιαστικά σερβίροντας ένα γκολ στον Ζίφκοβιτς, που τελικά το έχασε στο 77’, και γιατί ο ίδιος ο Ρέτσος διόρθωσε. Τώρα, γιατί γίνεται πάντα το ίδιο πράγμα, η γκάφα, δεν το καταλαβαίνω, όμως πλέον μόνο να καταγράψω μπορώ.

Ο Τζολάκης, παρεμπιπτόντως, έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι ότι είναι σε καλή κατάσταση, παρότι έσπασε το εντυπωσιακό του ρεκόρ, έχοντας δεχθεί μόνο ένα γκολ σε εφτά παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ δέχθηκε δύο και μάλιστα γρήγορα, αλλά ήταν το ένα τετ α τετ και το άλλο ένα άπιαστο σουτ. Απλά στη συνέχεια ίσως να μπορούσε να κάνει καποιες καλύτερες πάσες, εκτός από μία που πέρασε, αφού το έχει αυτό το πράγμα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😲