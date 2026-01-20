Η Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Champions League, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και η γερμανική ομάδα καλείται να βρει ξανά τον εαυτό της.

Η εικόνα της Λεβερκούζεν προβληματίζει και τα πισογυρίσματα θολώνουν το τοπίο της ομάδας. Ο Κάσπερ Χιούλμαντ έχει ελάχιστο χρόνο να ανασυντάξει το σύνολό του κόντρα στον Ολυμπιακό, που θέλει όσο τίποτα την νίκη για να μείνει ζωντανός στο Champions League.

Το αποτύπωμα του Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο αναμφισβήτητα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του συλλόγου. Aνέλαβε την Λεβερκούζεν το 2022 και από τη ζώνη του υποβιβασμού, την οδήγησε στις μεγαλύτερες της επιτυχίες μέχρι και το 2024. Πανηγύρισε το νταμπλ για πρώτη φορά στην ιστορία της βάζοντας φρένο στην δυναστεία της Μπάγερν Μονάχου. Παράλληλα οδήγησε την ομάδα τον τελικό του Europa League, όπου και σημείωσε την μοναδική της ήττα από την Αταλάντα, μετά από ένα εκπληκτικό αήττητο σερί 51 αναμετρήσεων.

Επανασχεδίασε το ποδοσφαιρικό στυλ της ομάδας, με έμφαση στις εναλλαγές θέσεων, υψηλό πρέσινγκ και κάθετη ανάπτυξη μέχρι την αμυντική οργάνωση. Κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι παίκτες εναλλάσσονταν από 3-4-2-1, σε 3-2-5 ή 4-3-3 ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Ο Αλόνσο απαιτούσε σταθερότητα, ανάκτηση της μπάλας, δημιουργία περισσότερων επικίνδυνων φάσεων και ισχυρό άνοιγμα του παιχνιδιού χάρη στους εξτρέμ- μπακ Γκριμάλντο και Φρίμπονγκ.

Tο χάος στην μετά - Αλόνσο εποχή

Μετά το τέλος της θητείας του Βάσκου τεχνικού, η Λεβερκούζεν προσέλαβε τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Ολλανδός προπονητής επέστρεψε στο 4-3-3, σύστημα που από την πρώτη στιγμή δεν λειτούργησε, οδηγώντας σε ένα καταστροφικό ξεκίνημα με απολογισμό μόλις ένα βαθμό. Το προβληματικό ξεκίνημα δεν άφησε πολλά περιθώρια και ο Τεν Χαγκ είδε την πόρτα της εξόδου τρεις αγωνιστικές μετά. Η διοίκηση της ομάδας βρήκε τον εκλεκτό στο πρόσωπο του Κάσπερ Xιούλμαντ, πρώην προπονητή της Εθνικής Δανίας. Αν και άπειρος στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχοντας προπονήσει μόνο τη γερμανική Μάιντς, κλήθηκε να δώσει ξανά στην ομάδα την χαμένη ταυτότητά της, ενώ παράλληλα είχε να διαχειριστεί μια μαζική ανανέωση ρόστερ.

Former Denmark boss Kasper Hjulmand has been appointed as Bayer Leverkusen's new head coach! ✍️ pic.twitter.com/QYIdjl7M32 September 8, 2025

Οι νέες προκλήσεις

Η ομάδα βρήκε ξανά την ισορροπία της, και ο Χιούλμαντ ανέλαβε το ρόλο να «δέσει» μια νέα ομάδα με βασικούς παίκτες της προηγούμενης σεζόν και νέους που κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά των Βιρτς, Τσάκα, Φρίμποκ. Στηρίχθηκε στο μοντέλο του Αλόνσο, επανάφερε το 3-4-2-1 με βασικό οργανωτή του παιχνιδιού τον Γκριμάλντο και έφτασε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επαναφέρει την ομάδα στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σημαντική πρόοδο είδε και στο Champions League με σημαντική στιγμή την επικράτηση ενάντια στην Μάντσεστερ Σίτι (2-0) του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Παρόλα αυτά η απόδοσή της μπορεί να χαρακτηριστεί απρόβλεπτη. Μια νεοσύστατη ομάδα που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη αλλά και ευάλωτη κυρίως στις στατικές

φάσεις και τις αντεπιθέσεις. To 2026 ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για την Λεβερκούζεν με δύο απανωτές ήττες κόντρα στην Στουτγκάδη και την Χόφενχαϊμ, ενώ παράλληλα έχασε τον βασικό της τερματοφύλακα Φλέκεν και τον εξτρέμ Τέλα. Ο πονοκέφαλος για τον Δανό τεχνικό είναι μεγάλος ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό την Τρίτη για την 7 η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα σε αυτή την κατάσταση σίγουρα δεν εμπνέει σιγουριά στο γερμανικό πρωτάθλημα, έχει πέσει στην 6 η θέση που οδηγεί σε ευρωπαϊκή τροχιά χωρίς όμως ασφαλή

διαφορά. Σε 23 παιχνίδια μέχρι στιγμής, η Λεβερκούζεν έχει σημειώσει 13 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες. Από την άλλη η εικόνα της ομάδας προβληματίζει και στο Champions League. Η νίκη κόντρα στους Citizens έφερε νότα αισιοδοξίας αλλά η γερμανική ομάδα παραμένει στην 20 η θέση με τελευταίο αποτέλεσμα την ισοπαλία ενάντια στην Νιούκαστλ.