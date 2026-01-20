Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Champions League
Από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, ενώ το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του MEGA και την Cosmote Sport 2.
Για τους Ερυθρόλευκους πρόκειται για ένα ματς–τελικό, διότι μόνο έτσι μπορούν να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη για την πρόκριση στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι σημερινές μεταδόσεις για το Champions League
- Καϊράτ Αλμάτι - Κλαμπ Μπριζ (17:30, Cosmote Sport 1)
- Μπόντο Γκιμτ - Μάντσεστερ Σίτι (19:45, Cosmote Sport 2)
- Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
- Ίντερ - Άρσεναλ (22:00,Cosmote Sport 3)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό (22:00, Cosmote Sport 5)
- Σπόρτινγκ - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 8)
- Τότεναμ - Ντόρτμουντ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Κοπεγχάγη - Νάπολι (22:00, Cosmote Sport 8)
- Βιγιαρεάλ - Άγιαξ (22:00, Cosmote Sport 9)
