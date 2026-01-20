Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Champions League

Επιμέλεια:  Βασιλική Μπαρτζιώτη
olympoiacos_leverkouzen

bet365

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της κρίσιμης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, ενώ το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του MEGA και την Cosmote Sport 2.

Για τους Ερυθρόλευκους πρόκειται για ένα ματς–τελικό, διότι μόνο έτσι μπορούν να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη για την πρόκριση στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Οι σημερινές μεταδόσεις για το Champions League

  • Καϊράτ Αλμάτι - Κλαμπ Μπριζ (17:30, Cosmote Sport 1)
  • Μπόντο Γκιμτ - Μάντσεστερ Σίτι (19:45, Cosmote Sport 2)
  • Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
  • Ίντερ - Άρσεναλ (22:00,Cosmote Sport 3)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό (22:00, Cosmote Sport 5)
  • Σπόρτινγκ - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 8)
  • Τότεναμ - Ντόρτμουντ (22:00, Cosmote Sport 7)
  • Κοπεγχάγη - Νάπολι (22:00, Cosmote Sport 8)
  • Βιγιαρεάλ - Άγιαξ (22:00, Cosmote Sport 9)
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα