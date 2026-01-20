Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της κρίσιμης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Από το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεχωρίζει το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, ενώ το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του MEGA και την Cosmote Sport 2.

Για τους Ερυθρόλευκους πρόκειται για ένα ματς–τελικό, διότι μόνο έτσι μπορούν να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη για την πρόκριση στα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι σημερινές μεταδόσεις για το Champions League