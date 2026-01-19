Γιούλμαντ για το «Γ. Καραϊσκάκης»: «Έχει σούπερ ατμόσφαιρα»
Ο κόουτς Γιούλμαντ μεταξύ άλλων τόνισε πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: «Είναι ένα γήπεδο (το γήπεδο Καραϊσκάκη) που δημιουργεί συναισθήματα και με μία σούπερ ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο και έχει έναν έμπειρο τεχνικό με ξεκάθαρες ποδοσφαιρικές αρχές. Θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνισή μας στο ματς αυτό». Η Λεβερκούζεν στα social media της μάλιστα ανέβασε αρκετές φωτογραφίες από το Καραϊσκάκη ενώ στο γήπεδο αναμένονται περίπου 1.500 φίλαθλοί της.
Να υπενθυμιστεί ότι η Λεβερκούζεν δεν έκανε προπόνηση στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Παρόλα αυτά οι άνθρωποί της πρόλαβαν να δουν το στάδιο και να βγάλουν φωτογραφίες αλλά και βίντεο, δείχνοντας εντυπωσιασμένοι.
Η προσεχής αντίπαλος των Πειραιωτών έχει ήδη επιβεβαιώσει πως οι Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα θα μείνουν εκτός μάχης μέχρι νεωτέρας. Δεν υπολογίζεται επίσης ο Έντμοντ Ταπσόμπα, που επέστρεψε με πρόβλημα τραυματισμού από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπουρκίνα Φάσο.
