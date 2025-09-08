Λεβερκούζεν: Ο Κάσπερ Χιούλμαντ διάδοχος του Τεν Χαγκ στον πάγκο
Η εποχή Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Λεβερκούζεν διήρκησε μόλις για τρία επίσημα παιχνίδια, με τον Ολλανδό να μην... μακροημερεύει στο κλαμπ και να βλέπει γρήγορα την πόρτα της εξόδου μετά από μια κάκιστη αρχή στη Bundesliga με απολογισμό έναν βαθμό.
Μια εβδομάδα μετά το διαζύγιο η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League πέρασε κι επίσημα σε νέα εποχή, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Κάσπερ Χιούλμαντ με διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Εδώ κι ένα χρόνο ο 52χρονος τεχνικός παρέμενε μακριά από τους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την εθνική Δανίας, στην οποία ήταν προπονητής για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
Ο Χιούλμαντ πάντως πρόκειται για σχετικά... άπειρο σε ό,τι έχει να κάνει με τις ταχύτητες στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στο παρελθόν άλλωστε έχει προπονήσει μόνο τη γερμανική Μάιντζ για επτά μήνες τη σεζόν 2014-2015, δίχως περαιτέρω εμπειρία σε κάποια άλλη ομάδα στις Top-5 λίγκες.
Our new head coach - Kasper Hjulmand takes charge of the Werkself until 2027! 🤝 pic.twitter.com/0anwKDo0Wq— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 8, 2025
