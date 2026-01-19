Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι ο συνδετικός κρίκος Ολυμπιακού και Λεβερκούζεν και μίλησε στο επίσημο site του γερμανικού συλλόγου για το ματς.

Καλοκαίρι του 2017 και ο Παναγιώτης Ρέτσος γίνεται η μεγαλύτερη πώληση ελληνικής ομάδας καθώς ανάγκασε τη Λεβερκούζεν να βγάλει από τα ταμεία 22 εκατ. ευρώ και τον αγοράσει από τον Ολυμπιακό παρότι ήταν μόλις 19 ετών.

Μετά από εννιά χρόνια , ο Έλληνας στόπερ έπαιξε σε Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία πριν πάρει τον δρόμο του γυρισμού στον Ολυμπιακό και εξελιχθεί σε αρχηγό του, κατακτώντας το Conference League και το εγχώριο τρεμπλ.

Ο ίδιος θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τη Λεβερκούζεν ως αντίπαλος για την 7η αγωνιστική του League Phase του Champions League και παραχώρησε μία συνέντευξη στο επίσημο site των Γερμανών, τόσο για το ματς όσο και για την παρουσία του εκεί.

Χαρακτηριστικά, είπε:

Για το πώς νιώθει που παίζει ξανά στην ομάδα που ξεκίνησε ποδόσφαιρο: «Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στην ακμή για έναν ποδοσφαιριστή και κατάκτησα αυτούς τους τίτλους. Ειδικά επειδή ήταν με τον Ολυμπιακό, τον σύλλογο με τον οποίο μεγάλωσα. Η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι εδώ και τα πάω πολύ καλά. Από τότε που επέστρεψα, έχω κάνει πολλά μικρά βήματα μπροστά, τα οποία μου έχουν δείξει, αφενός, ότι μεγαλώνω, αλλά και, φυσικά, ότι γίνομαι πιο έμπειρος και μπορώ και θέλω να αναλάβω περισσότερες ευθύνες. Έτσι, ήταν μια διαδικασία μέχρι που έλαβα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι μια ωραία εξέλιξη. Αλλά είναι σημαντικό για μένα να τονίσω ότι το να παίζω στο εξωτερικό για την Λεβερκούζεν ήταν εξίσου σπουδαία εμπειρία».

Οι αναμνήσεις που έχει από τη Λεβερκούζεν: «Στην αρχή, ήταν πολύ ασυνήθιστο γιατί ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα στο εξωτερικό και σε τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά ήμουν πραγματικά χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Λεβερκούζεν και έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Πριν από τη μεταγραφή, μίλησα με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική, τον Κωνσταντίνο Σταφυλίδη και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, οι οποίοι είχαν μόνο θετικά πράγματα να πουν για τη Λεβερκούζεν - για παράδειγμα, ότι όλοι γύρω από τον σύλλογο, είτε η ομάδα, το προσωπικό, είτε οι οπαδοί, είναι πολύ φιλικοί και ανοιχτοί, και η ατμόσφαιρα είναι πολύ φιλόξενη. Το στάδιο είναι φανταστικό και ο σύλλογος έχει ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Και αυτό ακριβώς βίωσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Λεβερκούζεν. Ήμουν πολύ χαρούμενος στο Λεβερκούζεν».

Για το πώς βλέπει την ανάπτυξη της Λεβερκούζεν: «Δεν σταμάτησα ποτέ να παρακολουθώ τους αγώνες. Είμαι ακόμα σε επαφή με μερικούς από τους παίκτες που παίζουν τώρα για άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, με τον Τζόναθαν Τα, τον Φλόριαν Βιρτζ και τον Κάι Χάβερτζ. Επίσης, ανταλλάσσω περιστασιακά μηνύματα με τον Σάιμον Ρόλφες (Αθλητικός Διευθυντής). Χάρηκα πραγματικά πολύ για την επιτυχία του συλλόγου. Η Λεβερκούζεν αξίζει να κερδίσει πολλούς τίτλους, όχι μόνο λόγω της εξαιρετικής της σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά και λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός σύλλογος για μένα και σίγουρα για πολλούς που παίζουν ή έχουν παίξει εκεί».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τι περιμένει: «Όταν είδα την κλήρωση, αρχικά, είχα ένα περίεργο προαίσθημα ότι θα έπαιζα εναντίον της Λεβερκούζεν. Αλλά τώρα ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα και θα δω ξανά μερικούς από τους παίκτες και το προσωπικό. Σίγουρα θα είναι – όπως συμβαίνει συνήθως στο Champions League – μια έντονη και υψηλής ποιότητας μονομαχία. Ξέρω, φυσικά, ότι η Λεβερκούζεν είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι δύσκολο για εμάς. Αλλά και η Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο – και ένα θορυβώδες γήπεδο! Οι οπαδοί μπορούν το εξελίξουν σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι».