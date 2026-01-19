Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει έναν πολύ διαφορετικό - ως προς το αγωνιστικό σκέλος φυσικά - Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα της Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός είχε την δυνατότητα να μην αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε λόγω του αιτήματός το υ για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα, που έγινε δεκτό. Προέρχεται από την ήττα του Κυπέλλου με σκορ 2-0 από τον ΠΑΟΚ και έχει μπροστά του τον έναν εκ των δύο... τελικών του για την League Phase του Champions League, αυτόν με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη (την Τρίτη).

Πάνω σε αυτό έχει το ενδιαφέρον του τι 11άδα θα διαλέξει για αυτόν τον αγώνα ο κόουτς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος περιμένει και προσδοκά γενικά μία πολύ πιο καλή εικόνα συγκριτικά με τον αγώνα απένατι στον ΠΑΟΚ. Μία 11άδα στην οποία αναμένεται να επιστρέψει ο Ιταλός στόπερ, Λορέντζο Πιρόλα . Ο διεθνής στόπερ - όπως είχε εκτιμηθεί στις 22 Δεκεμβρίου - επρόκειτο να λείψει για περίπου 3 εβδομάδες από την ενεργό δράση. Τώρα επανέρχεται για να παίξει μαζί με τον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας.

Ως προς την 11άδα των Πειραιωτών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός γκολκίπερ και στην τετράδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Κοστίνια. Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τις πιθανότητές τους (με τον Γκαρθία να βρίσκεται πάντα στα πλάνα του τεχνικού επιτελείου) και μπροστά τους να είναι ο Τσικίνιο. Ο Ζέλσον με τον Ποντένσε στα 2 άκρα και ένας εκ των Ταρέμι - Γιάρεμτσουκ (με τον Ουκρανό να είχε κάποιες ενοχλήσεις αλλά δεν προέκυψε να έχει κάτι σοβαρό) προορίζεται για βασικός στράικερ από την στιγμή που ο Ελ Καμπί θα έχει γυρίσει οριακά και θα έχει δεν θα έχει μία προπόνηση με την ομάδα.

Η λίστα της Ευρώπης ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Τζολάκης, Μπότης (που πήρε την θέση του Πασχαλάκη) και Κουράκλης

Στόπερ: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα

Ακραία μπακ: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι

Μέσοι: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία)

Εξτρέμ: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία)

Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι