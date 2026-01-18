Ο Ιταλός Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι θα σφυρίξει στο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν (20/1) στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Ο Μαουρίτσιο Μαριάνι ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη (20/1, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Πρόκειται για ένα ματς με υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια των Ερυθρολεύκων στη διοργάνωση.

Ο 43χρονος ελίτ Ιταλός ρέφερι δεν είναι άγνωστος στους Πειραιώτες, καθώς είχε βρεθεί ξανά στον δρόμο τους στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ήταν στη ρεβάνς των «16» του Conference League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο ιστορικό 1-6 στη Σερβία, αποτέλεσμα που αποτέλεσε σημείο καμπής στην πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου τη σεζόν 2023-24. Επιπλέον, έχει σφυρίξει και στην αναμέτρησή τους με την ΑΕΚ για τη Super League το 2023 (1-3).

Στο πλευρό του Μαριάνι θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ματέο Μαρκέτι. Ως VAR θα έχει οριστεί ο Μάρκο Ντι Μπέλο, με βοηθό τον Λούκα Παϊρέτο.