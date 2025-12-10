Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!
Ψέκασε, σκούπισε και τελείωσε χωρίς μπελάδες στο «Μπερναμπέου» η Μάντσεστερ Σίτι! Δεν σηκώνει κεφάλι η Ρεάλ Μαδρίτης και η ομάδα του Γκουαρδιόλα έγνε η τελευταία που τη... γονατίζει. Οι Μερένγκες χάθηκαν μετά το καλό τους ξεκίνημα και είδαν τους Citizens να επιβάλουν την ισχύ τους με ανατροπή-εξπρές που τους ανέβασε στην 4η θέση της League Phase του Champions League και απλοποίησε την υπόθεση της πρόκρισής τους στην επόμενη φάση. Έβδομη συνεχίζει η Βασίλισσα, όσο η πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο αυξάνεται επικίνδυνα.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν... γκαζωμένοι στο ματς, πήραν τα ηνία και δεν άργησαν να δικαιωθούν. Στο 28ο λεπτό, ο Ροντρίγκο μπήκε εντυπωσιακά στην περιοχή και με τρομερό πλασέ από δύσκολη γωνία νίκησε τον Ντοναρούμα για το 1-0. Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ μετά από «ξηρασία» 32 αγώνων!
Η χαρά πάντως για τον ίδιο και την κυριαρχική Ρεάλ δεν κράτησε για πολύ. Η Μάντσεστερ Σίτι «αφυπνίστηκε» και με... συνοπτικές διαδικασίες, γύρισε τούμπα το ματς. Στο 35' ο Ο'Ράιλι πήρε το ριμπάουντ της επέμβασης του Κουρτουά στην κεφαλιά του Γκβάρντιολ και από κοντά έφερε το ματς στα ίσα, πριν παραδώσει την μπαγκέτα στον Χάαλαντ. Ο Νορβηγός κέρδισε το πέναλτι από τον Ρούντιγκερ και εκτέλεσε εύστοχα για το 2-1. Μάλιστα, λίγο μετά είδε τον Κουρτουά να σταματά εντυπωσιακά και το δικό του τελείωμα και αυτό του Τσερκί με τρομερή, διπλή επέμβαση.
Ο ρυθμός συνέχισε να είναι πολύ καλός και μετά την ανάπαυλα, με αμφότερες τις ομάδες να αναζητούν το κρίσιμο, επόμενο γκολ. Ο Μπέλινγκχαμ σπατάλησε τεράστια ευκαιρία σε τετ α τετ και στα... καπάκια, ο Κουρτουά στάθηκε ξανά στο ύψος του, σταματώντας δύσκολο σουτ του Τσερκί που άλλαξε πορεία μετά από κόντρα.
Αναπόφευκτα, η Ρεάλ, όσο κυλούσε ο χρόνος, αύξανε την πίεσή της ψάχνοντας επίμονα το γκολ της ισοφάρισης. Απείλησε δις προς το φινάλε με τον Βινίσιους αλλά η Μάντσεστερ Σίτι χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα προστάτευσε αποτελεσματικά το προβάδισμά της μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο (79′ Έντρικ), Ρίντιγκερ, Βαλβέρδε, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (67′ Ντίαθ), Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Γκονσάλο (58′ Γκιουλέρ)
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Ντίας, Ο’Ράιλι, Νούνιες, Γκονζάλεθ, Φόντεν (70′ Ρέιντερς), Σίλβα, Τσερκί (70′ Σάβιο), Ντοκού, Χάαλαντ (70′ Μαρμούς)
