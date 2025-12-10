Χάρη σε ένα υπέροχο τέρμα από τον Μαντουέκε, η Άρσεναλ πήρε το προβάδισμα μέσα στην έδρα της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη.

Η Άρσεναλ χρειάστηκε μία μαγική έμπνευση του Νόνι Μαντουέκε για να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα της Μπριζ! Με βασικό τον Χρήστο Τζόλη, που είχε την στιγμή του στο τέλος του ημιχρόνου, είδε τον Άγγλο εξτρέμ των Gunners να σκοράρει στο 25ο λεπτό. Ο Μαντουέκε έκανε την κούρσα και εξαπέλυσε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χέουβελ και στη συνέχεια να καταλήγει στα δίχτυα του. Να σημειωθεί ότι ο Μαντουέκε έσπευσε να πανηγυρίσει στον πάγκο της Άρσεναλ, καθώς πρόσφατα επέστρεψε από τον τραυματισμό του.