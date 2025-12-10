Η Μπαρτσελόνα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στην Άιντραχτ, όμως με υπογραφή του Ζιλ Κουντέ πήρε νίκη με ανατροπή (2-1) κι επέστρεψε στο κυνήγι της οκτάδας.

Οι δυο τελευταίες αγωνιστικές είχαν αποδειχθεί ιδιαίτερα... άγονες για τη Μπαρτσελόνα. Με μόλις έναν βαθμό απέναντι σε Μπριζ και Τσέλσι, η Μπαρτσελόνα έψαχνε έναν τρόπο ώστε να μπει ξανά στον ίσιο δρόμο και να επιστρέψει στις ράγες της οκτάδας. Για ένα ημίχρονο ωστόσο, τα σύννεφα παρέμεναν πυκνά πάνω από το «Καμπ Νόου» κόντρα στην Άιντραχτ. Με αναπάντεχο ωστόσο πρωταγωνιστή τον Ζιλ Κουντέ που έβγαλε τη φωτιά από τα κάστανα μέσα σε τρία λεπτά, οι Μπλαουγκράνα πήραν τη νίκη με ανατροπή και γέμισαν το ντεπόζιτο με το απαραίτητο καύσιμο προκειμένου να συνεχίσουν να κυνηγούν το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Αφού το γκολ του Λεβαντόφσκι ακυρώθηκε στο 10΄για οφσάιντ, οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους Καταλανούς κι άνοιξαν το σκορ στο 21΄με τον Κνάουφ, ο οποίος με διαγώνιο τελείωμα εκτέλεσε τον Ζοάν Γκαρθία για να βάλει τους Γερμανούς μπροστά στο σκορ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι Αετοί άγγιξαν το 0-2, όμως ο Σκίρι αστόχησε για εκατοστά και σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία να χαλυβδώσει το προβάδισμα των Αετών.

Με την πλάτη στον τοίχο πλέον η Μπαρτσελόνα βγήκε για να... δαγκώσει μετά την ανάπαυλα, αλλά η λύση δόθηκε από τον πιο αναπάντεχο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος μέσα σε τρία λεπτά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Αρχικά στο 50΄ο Γάλλος πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Ράσφορντ για να ισοφαρίσει, ενώ τρία λεπτά αργότερα κι έπειτα από ψηλοκρεμαστή σέντρα του Γιαμάλ, ο Κουντέ έπιασε στον ύπνο την άμυνα τον Αετών και σκόραρε με τον ίδιο τρόπο για την ανατροπή.

Οι Μπλαουγκράνα διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα στο ημίωρο που απέμενε δίχως να... φορτσάρουν, δεν απειλήθηκαν ωστόσο ουσιαστικά και κλείδωσαν μια πολύτιμη νίκη σαν κουμπί επανεκκίνησης που που τους έστειλε στην 14η θέση του ενιαίου πίνακα, με μόλις δυο βαθμούς ωστόσο να τους χωρίζουν από την πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάο Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Ζεράρ Μαρτίν, Μπαλντέ (89΄Κρίστενσεν), Πέδρι, Έρικ Γκαρθία, Φερμίν Λόπεθ (46΄Ράσφορντ), Ραφίνια (66΄Ντε Γιόνγκ), Γιαμάλ (89΄Μπάρτζι), Λεβαντόφσκι (66΄Φέραν Τόρες)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Ντίνο Τοπμέλερ): Ζετερέρ, Κρίστενσεν, Κοχ, Τεατέ, Μπράουν, Λάρσον (68΄Νταχούντ), Σκίρι, Γκέτσε (77΄Ουζούν), Σαϊμπί (77΄Μπαχόγια), Κνάουφ (68΄Ουαχί)

