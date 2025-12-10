Υπερυπολογιστής έβγαλε τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να προκριθεί στο Champions League

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data υπολόγισε τις πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει στο Champions League.

Από χθες το απόγευμα, μετά και τη νίκη επί της Καραϊράτ με 1-0 στην Αστάνα, οι ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα play offs του Champions League αναπτερώθηκαν. Με 9 ματς να απομένουν για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 26η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον έχουν βγάλει... κομπιουτεράκια για να υπολογίσουν πόσους βαθμούς χρειάζονται για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο...

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα που υπάρχουν και έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι «ερυθρόλευκοι» να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο για φέτος.

Η βαθμολογική συγκομιδή του Ολυμπιακού

Θυμίζουμε πως τα ματς που απομένουν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμη έχει 5 βαθμούς στο Champions League, είναι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την επόμενη αγωνιστική στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στα τέλη Ιανουαρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με το FMD, η πιθανότερη τελική συγκομιδή βαθμών είναι οι 8 βαθμοί, ακολουθούν οι 6, ενώ οι πολυπόθητοι 11 είναι στην προτελευταία θέση των πιθανών σεναρίων.

Οι πιθανοί βαθμοί του Ολυμπιακού

5 βαθμοί: 15,9%

6 βαθμοί: 20%

7 βαθμοί: 6,8%

8 βαθμοί 27,3%

9 βαθμοί: 17,7%

11 βαθμοί: 12,2%

Η θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός

Όσον αφορά την θέση τώρα, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που μπορεί να τους φέρει ακόμα και στην 16η θέση, αλλά έχει 0,1% ενώ η τελευταία θέση, δηλαδή η 24η, που δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχει 5,7%. Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν η 26η και η 27η θέση.

Οι πιθανές θέσεις του Ολυμπιακού

16: 0,1

17: 0,3

18: 1

19: 2,5

20: 3,2

21: 2,9

22: 2,3

23: 3

24: 5,7

25: 8,2

26: 10,2

27: 10,8

28: 9,4

29: 8,3

30: 8,6

31: 9,5

32: 7,5

33: 4,5

34: 1,6

35: 0,2

Θα περάσει ο Ολυμπιακός;

Τέλος, όσον αφορά το μεγάλο ερώτημα, αν δηλαδή ο Ολυμπιακός θα περάσει στην επόμενη φάση, οι πιθανότητες δεν δείχνουν να είναι στο πλευρό της ελληνικής ομάδας. Και αυτό γιατί όπως αναφέρει το Football Meets Data κατά 78,8% θα αποκλειστεί.

