Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε στην Αστάνα και έτσι αυτό το ταξίδι πολλών ωρών και για την άφιξη και για την επιστροφή του απέδωσε καρπούς. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Στον σινεμά ο Black Panther είναι ο Βασιλιάς της Γουακάντα. Επίσης ο σούπερ ήρωας που καλείται να προστάτέψει το βασίλειό του αλλά και να το οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες. Στον Ολυμπιακό ο αντίστοιχος Black Panther το απόγευμα της Τρίτης στην παγωμένη Αστάνα ήταν ο Ζέλσον . Αρχοντιά, στιλ, σε μία φάση που η μπάλα κύλησε γρήγορα προς τα εμπρός και ο Ταρέμι πασαρε σαν χαφ για να νικήσει τον εξαιρετικό γκολκίπερ της Καϊράτ που θα έπιανε και τα... δοκάρια στο τέλος. Ο Ζέλσον

Μαρτίνς ήταν ο μόνος που σκόραρε (με το σούπερ τελείωμά του όπου ίσως ο αντίπαλος πορτιέρε να περίμενε σέντρα και όχι σουτ) σε ένα βράδυ που ο Ελ Καμπί δεν πίστευε στο τι χάνει και ειδικά στη φάση με το δοκάρι του σε κενή εστία.

Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα ο Ολυμπιακός που έπαιξε στην κλειστή μεν Astana Arena αλλά με θερμοκρασία που ξεκίνησε από το -20 για να φτάσει έως το -24 έξω έπιασε τους 5 βαθμούς μετά το 0-1 επί της Καϊράτ. Βάσει της σειράς των αγώνων, όπως έχουμε καταγράψει ξανά θα έπρεπε να είχε 3 νίκες και όχι μόνο μία αλλά με τα εάν και τα έπρεπε δεν γράφεται η ιστορία.

Εάν θέλουμε να πάμε περισσότερο στα του αγώνα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτός ο πραγματικά σπουδαίος προπονητής, άλλαξε το παιχνίδι χάρις στις αλλαγές του: μέσα και Ταρέμι, μέσα και Στρεφέτσα και ενώ έπαιρνε διαρκώς πράγματα από το κέντρο του (Έσε και Μουζακίτη και κυρίως από τον Έλληνα χαφ) και έτσι το σύνολό του έγινε ακόμα πιο επιθετικό και πιεστικό. Η εικόνα του αγώνα είναι κανονικά σε φάση 0-4 (τουλάχιστον) αντί για 0-1 αλλά και το 0-1 με τις παρούσες συνθήκες μία χαρά είναι.

Και όταν στεκόμαστε στα των συνθηκών είναι και το ταξίδι τόσων ωρών. Περίπου 5 ώρες για την αποστολή για να φτάσει και κάπου στις 7 ώρες μαζί με την αναμονή στο αεροδρόμιο καθώς έπρεπε να γίνει αποπαγοποίηση του αεροσκάφους που μετέφερε την αποστολή σε 2 επίπεδα.

Όσο για τις εξωτερικές συνθήκες; Κάναμε το... λάθος να περπατήσουμε απόσταση ενός χιλιομέτρου (άντε και λίγο παραπάνω) με τα πόδια και ζοριστήκαμε αισθητά στο -20. Από την άλλη οι ντόπιοι είχαν την απάντηση πως οι πραγματικά ακραίες θερμοκρασίες είναι όταν ο υδράργυρος δείχνει στο -40 ή και στο -53! Φανταστείτε πως έξω στον χιονιά υπήρχαν delivery με ποδήλατο παρακαλώ. Delivery στους -20 προσωπικά δεν έχω δει ποτέ ξανά.

Ουζμπεκιστάν - Αλμάτι - Αστάνα για τον Ολυμπιακό!

Στο τέλος της ημέρας ήταν μία γεμάτη και ωραία βραδιά για τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος του ήταν εκεί με κάθε τρόπο. Υπήρχε άνθρωπος που έχασε πτήση του και στη συνέχεια έκανε αναγκαστικά και μην έχοντας άλλες επιλογές ταξίδι Ουζμπεκιστάν - Αλμάτι - Αστάνα για να δει την αγαπημένη του ομάδα. Προφανώς αξίζουν πολλά μπράβο σε όλον αυτόν τον κόσμο που με κάθε τρόπο βρέθηκε στην Αστάνα αψηφώντα κρύο, μακρινά ταξίδια και κάθε άλλου είδους ταλαιπωρία. Και ο οποίος βέβαια φώναξε με την ψυχή του, τραγούδησε και χειροκρότησε τους παίκτες του Ολυμπιακού για αυτήν τους τη νίκη.

Η δε εξέδρα στην Astana Arena είχε τις ιδιαίτερότητές της. Αρκετοί φίθαλοι της Καϊράτ (και ενώ στο γήπεδο βρέθηκε περίπου 20.000 κόσμος) ήταν πάνω από τα δημοσιογραφικά. Το αποτέλεσμα ήταν για πάνω από 90 λεπτά να έχουμε ακούσει όλα τα συνθήματα της Καϊράτ και ανεμίζουν σημαίες πάνω από τα κεφάλια μας. Ακολούθως μετά το τέλος του αγώνα αρκετοί φίλοι της Καϊράτ δεν έφευγαν και συνέχισαν το τραγούδι.

Για αυτούς ήταν σαν μία γιορτή ο αγώνας παρά το γεγονός ότι παίκτες της Καϊράτ που βρέθηκαν στη μεικτή ζώνη ήταν σαν να περνούν από... ανάκριση γιατί έχασαν. Ήταν σαν να πήγαιναν σε ένα τύπου φεστιβάλ ενώ υπήρχαν και κάποιοι που δεν κράτησαν καν τις σημαίες τους μετά. Όλα αυτά προφανώς δεν αφορούν εμάς αλλά το εσωτερικό της Καϊράτ, που επίσης στο τέλος της ημέρας είναι κάτι που δεν θα μας προβληματίσει.

Η ουσία είναι πως ο Ολυμπιακός βρήκε τη νίκη που ήθελε τόσο πολύ και άλλαξε τα δεδομένα του ως προς τη συνέχεια της διοργάνωσης. Προφανώς και θα θέλει 2 νίκες απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ όμως πια με τους 3 βαθμούς από τον αγώνα στην Αστάνα αποκτά άλλον αέρα.

Για να μην κρυβόμαστε θα ήταν και αμαρτία βάσει της εικόνας του αγώνα και με μία Καϊράτ να μην νικούσε ο Ολυμπιακός. Υπήρχαν διαστήματα που η διαφορά του επιπέδου των 2 ομάδων ήταν πολύ μεγάλη. Ο Ολυμπιακός προχωρά τώρα για τα επόμενά του παιχνίδια και ξεκάθαρα με μία πολύ πιο καλή ψυχολογία. Ένα πρώτο μεγάλο ουφ έφυγε από πάνω του και ξέρει πως έχει πια τις ελπίδες του για την επόμενη φάση του Champions League.

ΥΓ. Εξαιρετικό το γήπεδο της Αστάνα από κάθε άποψη και με πολύ καλές υποδομές. Ωστόσο όχι ο πιο εύκολος λαός γενικά οι Καζάκοι και εν τέλει 2025 ακόμα και στο αεροδρόμιο ψάχνεις με το... κύαλι άνθρωπο που να μιλά αγγλικά.