Ταλαιπωρία για την αποστολή του Ολυμπιακού: Είχε πιάσει πάγος στα φτερά του αεροπλάνου

Με σημαντική καθυστέρηση ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής του Ολυμπιακού από την Αστάνα για την Αθήνα λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΝΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην Αθήνα έχοντας το πρώτο τρίποντο του Champions League για φέτος στις βαλίτσες του και δίνοντας ξανά ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση καθώς επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα.

Ωστόσο, η αποστολή της ομάδας είχε μία μικρή ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της επιστροφής καθώς υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στο αεροδρόμιο πριν πετάξει το αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, χρειάστηκε να γίνει αποπαγοποίηση στα φτερά του αερουσκάφους σε δύο επίπεδα με νερό καθώς το θερμόμετρο έδειχνε μέχρι και -24 βαθμούς εκείνη τη στιγμή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της πολύωρης πτήσης προς την Αθήνα, με αποτέλεσμα η ομάδα να φτάσει ξημερώματα της Τετάρτης (10/12) στον προορισμό της. Από εκεί και πέρα, δόθηκε στους ποδοσφαιριστές δύο μέρες ρεπό προκειμένου να γεμίσουν μπαταρίες και να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.