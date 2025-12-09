Τα έσοδα έχει διασφαλίσει έως και τώρα ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στη διοργάνωση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της Καϊράτ χάρη στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς και έμεινε «ζωντανός» στο... κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ άουτ. Εκτός αυτού οι Ερυθρόλευκοι αύξησαν τα έσοδα τους.

Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τα 31,5 εκατομμύρια ευρώ και πιο συγκρεκριμένα έφτασαν τα 31.565.000, χάρη στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ που «συνοδεύονται» με το τρίποντο.

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League κι ακόμα 9.170.000 ευρώ από το Value Pillar. Οι ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν απέφεραν 700.000 ευρώ η κάθε μία, ενώ στο χειρότερο δυνατό σενάριο που τερματίσει τελευταίος θα λάβει 275.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα πολλαπλασιαστεί με βάση τη θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός.

Τα χρήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός