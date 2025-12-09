Ολυμπιακός: Το τελευταίο διπλό του και όλα τα αποτελέσματα σε εκείνα τα μέρη!

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta ευρωπαϊκά δεδομένα για τον Ολυμπιακό ενόψει της μάχης του σήμερα στο Καζακστάν.

Από την στατιστική υπηρεσία της ΟΥΕΦΑ μπορεί κάποιος να καταγράψει ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ λίγες νίκες στις τελευταίες συμμετοχές του στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αν μάλιστα μιλάμε για νίκες μακριά από το Καραϊσκάκη, πρέπει να πάμε 10 χρόνια πίσω, τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε κερδίσει 1-0 στο Ζάγκρεμπ την Ντινάμο με ένα γκολ του Ιντέγε προς το τέλος του αγώνα, στο 79ο λεπτό.

Τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό ιστορικά αυτά τα παιχνίδια στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης τις περισσότερες φορές του δίνουν καλά αποτελέσματα.

Θυμόμαστε τα διπλά (1-0) το 2012 στο Γιουρόπα Λιγκ επί της Ρούμπιν στη Ρωσία κι επί της Μέταλιστ στην Ουκρανία, με Ισπανό και τότε προπονητή, τον Βαλβέρδε.

Το διπλό (1-0) το 2021 στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ στο Αζερμπαϊτζάν επί της Νέφσκι.

Το διπλό (2-1) το 2019 στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ στη Ρωσία επί της Κράσνονταρ.

Το διπλό (2-0) το 2009 στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ στη Μολδαβία επί της Σέριφ.

Το διπλό (3-0) το 1992 στο Κύπελλο Κυπελλούχων στην Ουκρανία επί της Τσέρνομορετς.

Το διπλό (2-1) το 1971 στο Κύπελλο Κυπελλούχων επί της Ντινάμο Μόσχας.

Υπάρχουν αρκετές ισοπαλίες σε εκείνα τα μέρη:

Το 0-0 με την Γκαραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν για το Γιουρόπα Λιγκ το 2022.

Το 1-1 με την Αστάνα στο Καζακστάν για το Γιουρόπα Λιγκ το 2016.

Το 2-2 με τη Σαχτάρ στην Ουκρανία για το Τσάμπιονς Λιγκ το 2006.

Το 2-2 με τη Μοζίρ στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ το 1997.

Οι δε ήττες του Ολυμπιακού είναι στην Ουκρανία!

Το 0-1 από την Ντινάμο Κιέβου για το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1975.

To 0-1 από τη Μέταλιστ για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 2008.

Το 0-2 από τη Ντνίπρο για το Γιουρόπα Λιγκ το 2014.

Το 0-1 από την Ντινάμο Κιέβου πάλι για το Γιουρόπα Λιγκ το 2018.

Έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός στην πρώην Σοβιετική Ένωση εφτά νίκες και οκτώ μη νίκες (από τέσσερις ισοπαλίες και ήττες).

Καλό θα ήταν να γίνει σήμερα το…8-8! Με μία νίκη στη δεύτερη επίσκεψη του στο Καζακστάν.

Άσχετο: Δεν ήταν στα καλύτερα του ο Ζέλσον Μαρτίνς το Σάββατο με τον ΟΦΗ. Ακόμη κι έτσι, όμως, ειχε αυτές τις δύο-τρεις κινήσεις που κάνουν τη διαφορά. Ας ελπίσουμε να φύλαξε για σήμερα περισσότερες!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το γράφει το αγγλικό teamtalk για τον Μουζακίτη: «Πηγές στην Ελλάδα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έχει αποδεχτεί την απώλεια του προϊόντος της ακαδημίας του μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Και ενώ ο σύλλογος δεν έχει καμία επιθυμία να πουλήσει το πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο στα μέσα της σεζόν, προετοιμάζεται για επίσημες προσεγγίσεις ήδη από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Μια αποχώρηση το καλοκαίρι του 2026 θεωρείται πλέον το πιο πιθανό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Πειραιά να επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση ενός παίκτη που αξιολογεί ως πιθανό περιουσιακό στοιχείο 30-40 εκατομμυρίων ευρώ, μόλις αποκτήσει περαιτέρω εμπειρία».

Και για το τέλος ένα ιμότζι