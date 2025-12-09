Ο Ισπανός τεχνικός δεν ήταν σε φάση του να ανοίξει τα χαρτιά του για την 11άδα του στο Καϊράτ - Ολυμπιακός. Αστάνα, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού έχει ήδη σκεφτεί το τι 11άδα θα παρατάξει στον αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα. Από την προπόνηση της Δευτέρας εν τέλει δεν γίναμε πιο... σοφοί και από τις δοκιμές που υπήρξαν αλλά υφίσταται φυσικά μία εκτίμηση για το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών.

Ξεκινώντας από την άμυνα που θα κατεβάσει ο Μεντιλίμπαρ ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και από τα αριστερά προς τα δεξιά τα φαβορί είναι οι Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέϊ. Κέντρο με Έσε και τον Μουζακίτη να έχει ένα... κλικ πιο πάνω σε επίπεδο προβαδίσματος από τον Γκαρθία και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Στα 2 άκρα οι Ζέλσον και Στρεφέτσα. Φορ ο Ελ Καμπί και θέση στην 11άδα διεκδικούν εκτός από τον Γκαρθία οι Κοστίνια, Ποντένσε όπως και ο Ταρέμι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης και Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ