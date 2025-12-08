Η μάχη του UEFA ranking δεν θα κριθεί μόνο από τις νίκες, αλλά και από τις θέσεις τερματισμού

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τα δεδομένα για τη χώρα μας στο ξεκίνημα της τελευταίας κοινής ευρωπαϊκής εβδομάδας και κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον…

Οσο σημαντικές είναι οι νίκες αλλά και οι βαθμοί που θα κατακτήσουν οι τέσσερις Ευρωπαίοι μας στα έντεκα εγγυημένα ματς που έχουν ακόμα να δώσουν μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν, άλλο τόσο κομβικό ρόλο θα παίξει το πλασάρισμα, που θα έχουν στις ισάριθμες τελικές βαθμολογίες…

Με τα τωρινά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ο Ολυμπιακός είναι 33ος στη League Phase του Champions League (του έχει βεβαίως ήδη πιστωθεί και έχει υπολογισθεί και στον ελληνικό συντελεστή το μπόνους των 6,000 βαθμών που ισοδυναμεί με τρεις νίκες και το οποίο είναι το μίνιμουμ και αφορά τις ομάδες 25-36), ο Παναθηναϊκός 14ος και ο ΠΑΟΚ 17ος στο Europa και η ΑΕΚ 10η στο Conference League, το συνολικό βαθμολογικό μπόνους, αν ήταν τελικές οι βαθμολογίες, θα υπολογιζόταν στους 6,625 βαθμούς, κάτι σαν έξτρα τρεις νίκες και μισή ισοπαλία και με τη διαίρεση δια του πέντε (όσοι οι εφετινοί μας εκπρόσωποι στα Κύπελλα Ευρώπης) θα προσέθεταν στον ελληνικό συντελεστή 1,325 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά η 14η θέση του Παναθηναϊκού δίνει στους «πράσινους» 2,750 βαθμούς για τον συντελεστή τους (η 13η θα το έκανε 3,000, η 12η 3,250 και αντίστοιχα η 15η 2,500, η 16η 2,250 κοκ), η 17η δίνει στον ΠΑΟΚ 2,000 και η 10η στο Conference προσθέτει στον συντελεστή της ΑΕΚ 1,875 βαθμούς, όσο περίπου μία έξτρα νίκη. Το top-8 για την Ενωση ξεκινάει από τους 2,250 βαθμούς και φτάνει μέχρι τους 4,000 για την πρώτη θέση…

Νέο σκηνικό στο τέλος των League Phases

Εύκολα λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς τις απότομες διαφοροποιήσεις στο UEFA ranking με την ολοκλήρωση πρώτα της League Phase του Conference League το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου (υπολογίστε ότι οι ομάδες του top-8 θα προσθέσουν στον συντελεστή τους αλλά θα συνεισφέρουν και στις χώρες τους έξτρα 500 πόντους για την βεβαιωμένη πρόκριση στους 16) και κυρίως το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, όταν θα έχουμε ολοκληρωμένες βαθμολογίες και στις τρεις διοργανώσεις.

Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα υπάρχει πάντα ο δύσκολος στόχος του να προλάβει από εφέτος την Τσεχία για το top-10, αλλά και να διατηρήσει την 11η θέση από την 12η και… φορτσάτη Πολωνία κατά πρώτο λόγο, αλλά κυρίως να κρατήσει μακριά Νορβηγία και Δανία (μικρό το κακό να μας περάσει η Πολωνία, αφού 11η και 12η θέση δεν έχουν την παραμικρή διαφορά), η κατάσταση δεν είναι άσχημη με βάση τις τωρινές θέσεις κατάταξης των 16 εκπροσώπων των πέντε χωρών.

Τσεχία, Ελλάδα, Δανία και Νορβηγία έχουν αυτή τη στιγμή εκτός πρόκρισης τις τέσσερις εκπροσώπους τους στο Champions League, Σλάβια, Ολυμπιακό, Κοπεγχάγη και Μπόντο Γκλιμτ.

Με τα τωρινά δεδομένα θα μειώναμε τη διαφορά από την Τσεχία με τις τρεις άλλες ομάδες της σε Europa και Conference (Πλζεν, Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς) να υστερούν σε μπόνους θέσης (4,625 βαθμούς έναντι των δικών μας 6,625), το ίδιο και η Νορβηγία, που θα πόνταρε μόνο στους 1,500 βαθμούς της 19ης Μπραν δια του πέντε…

Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Πολωνία (μην ξεχνάμε ότι η μέχρι σήμερα συγκομιδή των τεσσάρων ομάδων της στο Conference την κατατάσσει στην 5η θέση της εφετινής ευρωπαϊκής βαθμολογίας πίσω μόνο από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία και πάνω από Ισπανία!) με 5,875 βαθμούς που όμως διαιρούνται δια του τέσσερα και η Δανία μόνο με την Μίντιλαντ που με τη δεύτερη θέση της στο Europa θα έδινε μόνη της στη χώρα της 5,750 βαθμούς και αυτοί δια του πέντε…

H τεράστια ώθηση από Ολυμπιακό και… Top-8

Με άλλα λόγια μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει πόσο μεγάλη ώθηση θα δοθεί στην Ελλάδα σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές, αν ο Ολυμπιακός μπει σε θέση πρόκρισης στο Champions League (από 24 και πάνω), αν καταφέρει ένας εκ των Παναθηναϊκού ή ΠΑΟΚ να σκαρφαλώσει στο top-8 του Europa ή αν πετύχει κάτι τέτοιο η AEK στο Conference. Kαι πόσο μεγάλο βεβαίως θα είναι το κέρδος για τον συλλογικό τους συντελεστή με μπόνους, που θα ξεπερνούν κατά πολύ ακόμα και το κέρδος μίας ευρωπαϊκής νίκης…

H τρέχουσα έβδομη ευρωπαϊκή εβδομάδα και πέμπτη από το ξεκίνημα της σεζόν με αγώνες League Phase ταυτόχρονα και για τις τρεις διοργανώσεις είναι ίσως η πιο κομβική για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τόσο γιατί το πρόγραμμα των ομάδων μας ευνοεί για νέο ρεκόρ βαθμών (οι έξι στους οχτώ της εβδομάδας 4-6 Νοεμβρίου αποτελούν την καλύτερη μέχρι σήμερα επίδοση με τις νίκες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού και τις ισοπαλίες που θα μπορούσαν να είναι… νίκες του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και της ΑΕΚ με τη… Σάμροκ) όσο και γιατί το τελευταίο ευρωπαϊκό ραντεβού για το 2025 την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου αποτελεί αποκλειστική εβδομάδα του Conference League με την ΑΕΚ να… μάχεται μόνη απέναντι σε Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς από την Τσεχία, αλλά και στις τέσσερις πολωνικές ομάδες της διοργάνωσης…

Η ασφαλής πρόβλεψη για το μέλλον

Aν θέλουμε πάντως να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον της χώρας μας στο UEFA ranking και αν φυσικά δεν προκύψουν απρόβλεπτες ανατροπές ή και θετικές υπερβάσεις τύπου Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference το 2024, η κατάσταση συνοψίζεται στα εξής:

-Η Ελλάδα θα τερματίσει και εφέτος, όπως και πέρυσι, στην 11η ή στη 12η θέση του UEFA ranking, που θα καθορίσει την ελληνική εκπροσώπηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη σεζόν 2027-28

-Θα ξεκινήσει την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν στη 12η θέση, πίσω από την 11η Πολωνία αλλά με ασφαλή διαφορά από την 13η Νορβηγία

-Στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής σεζόν 2027-28 θα μπει και πάλι στη μάχη του UEFA ranking από την 9η θέση στην Ευρώπη, γιατί στο μεταξύ θα έχει βγάλει από την 5ετία της τη θλιβερή σεζόν 2022-23!