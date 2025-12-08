Ο Ελ Καμπί δοκίμασε μάτε και οι εκφράσεις των παικτών στην πρώτη επαφή με το κρύο στην Αστάνα
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε το πρωί της Κυριακής (7/12) με προορισμό την Αστάνα του Καζακστάν όπου το απόγευμα της Τρίτης (9/12, στις 17:30) θα φιλοξενηθεί από την Καϊράτ Αλμάτι για το League Phase του Champions League.
Η ελληνική ομάδα ανέβασε στα social media ένα βίντεο από τις στιγμές των παικτών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πτήση προς το Καζακστάν, όπου ξεχωρίζει η πρώτη δοκιμή μάτε από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί από τα χέρια του Σιπιόνι.
Φυσικά, απίστευτο στιγμιότυπο είναι η στιγμή που η αποστολή φτάνει στο Καζακστάν όπου η θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλότερες από την Ελλάδα. Τα πρόσωπα των παικτών που δεν φορούσαν τα μπουφάν τους, ο Ποντένσε που έχει καλύψει όλο το πρόσωπο του και η συζήτηση Μεντιλίμπαρ-Μουζακίτη κλέβουν τις εντυπώσεις.
Touchdown in Kazakhstan 📍 pic.twitter.com/69yiT6IN2x— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 8, 2025
